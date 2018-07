Dolenjsko-belokranjska večja podjetja pozdravljajo sprostitev zaposlovanja za hrvaške delavce

5.7.2018 | 10:05

Ilustrativna fotografija (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Novo mesto, Črnomelj - Dolenjsko-belokranjska večja podjetja, ki se zadnje obdobje soočajo s težavo zagotavljanja zadostne proizvodne delovne sile, pozdravljajo sprostitev zaposlovanja za hrvaške delavce. Ti se lahko s 1. julijem prosto zaposlujejo v Sloveniji. Gospodarska zbornica ocenjuje, da naj bi delo v treh letih dobilo do 2000 hrvaških delavcev.

V novomeškem Revozu, ki zaposluje 3400 ljudi, so povedali, da sprostitev trga za zaposlovanje hrvaških delavcev prinaša olajšavo za podjetja, ki se soočajo s pomanjkanjem domačih kandidatov za posamezne poklice.

V Revozu za zdaj dodatnega zaposlovanja ne načrtujejo in pokrivajo le odhode. Sicer že zaposlujejo nekaj sodelavcev iz Hrvaške, če bo treba, bodo kandidate za zaposlitev iskali tudi na obmejnem hrvaškem območju, so dodali.

Iz Adria Doma, ki z 220 zaposlenimi deluje v Kanižarici pri Črnomlju, so sporočili, da so zaradi bližine državne meje in kulturne povezanosti usmerjeni tudi na pridobivanje kandidatov iz Hrvaške.

Družba podpira prost pretok hrvaških delavcev. Ker bodo septembra okrepili proizvodnjo in število zaposlenih, bodo kandidate za zaposlitev iskali tudi na Hrvaškem in s pomočjo zaposlitvene agencije še v BiH.

S pomanjkanjem delovne sile se na nekaterih področjih zadnja leta sooča tudi družba Akrapovič, ki je proizvodnjo pred nekaj leti preselila v Črnomelj.

Predvsem gre za deficitarne poklice, kot so na primer varilci. »Sprostitev trga delovne sile pozdravljamo, saj bo podjetjem omogočila lažji dostop do kakovostnega kadra, ki ga v Sloveniji na nekaterih področjih ni mogoče dobiti,« so poudarili.

Ob odpravi omejitev za zaposlovanje hrvaških delavcev pričakujejo predvsem odpravo zamudnih birokratskih postopkov. Sicer pa na Hrvaškem nove sodelavce iščejo tudi z razpisi. Tesno sodelujejo z zavodom za zaposlovanje, lani so se predstavili na zaposlitvenem sejmu v hrvaškem Karlovcu, so še sporočili.

»Na naše podjetje, verjetno pa tudi na celotno slovensko gradbeništvo, liberalizacija ne bo veliko vplivala,« sta se na odprtje trga delovne sile za hrvaške državljane odzvala član uprave novomeškega CGP Edo Škufca in direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli. Kot sta ocenila, imajo Hrvati že tako premalo lastnih zidarjev in inženirjev, njihove plače pa so primerljive s slovenskimi, sploh za najboljše delavce.

Škufca sicer sprostitev delovnega trga pozdravlja in meni, da je za gradbeništvo dobrodošla, saj so Hrvati znani kot dobri zidarji.

Omenjeno sprostitev delovnega trga pozdravlja tudi novomeška Krka. »Pričakujemo, da se bo interes za delo v Krki še povečal. V primeru, da bomo imeli tovrstne potrebe, bomo vse primerne kandidate - tudi hrvaške delavce - vključili v izbor«, so pojasnili in dodali, da Krka v Sloveniji zaposluje nekaj manj kot 4700 ljudi in da letos načrtuje dveodstotno zaposlitveno rast.

Sprostitev zaposlovanja za hrvaške delavce so pozdravili še v novomeški družbi TPV, ki kot skupina skupaj z najemnimi delavci zaposluje nekaj več kot 1250 ljudi.

Ocenili so, da jim bo v primeru dodatnih kadrovskih potreb občutno skrajšala zaposlitvene postopke in okrepila prilagodljivost. Sicer se s težavo zagotavljanja delovnega kadra do zdaj niso srečevali, v prihodnje pa bodo »zagotovo odprti tudi za hrvaške delavce, predvsem strokovne kadre«, so še zapisali v TPV.

Hrvaški delavci lahko od 1. julija prosto stopajo na slovenski trg dela, saj državni zbor ni podaljšal prehodnega obdobja, v katerem hrvaški državljani niso imeli prostega dostopa. Konec preteklega leta je bilo v Sloveniji skupaj zaposlenih približno 6500 hrvaških delavcev, od teh v gradbeništvu približno 1200.

STA