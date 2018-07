Rudi Potepuški tri dni pred gradom z 'za crknt' dobrim programom

5.7.2018 | 12:05

Zaradi prenove mestnega jedra se je Rudi Potepuški letos preselil pred grad Grm. Na fotografiji utrinek lanskega festivala. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Festival uličnega gledališča Rudi Potepuški se vrača v Novo mesto, kjer bo letos za zabavo skrbel na gradu Grm. Že danes bo postregel s tremi predstavami: začelo se bo ob 18. uri s pohodno cirkuško predstavo Sledi mi belgijskega dueta Be Flat, uro kasneje vabi ulična predstava Čreda francoske skupine Rue Pietonne in ob 20. uri še slovensko-hrvaški Fluid balance team z gibalno predstavo Zmajevo zrcalo.

Cirkokrog bo poskrbel za cirkuške delavnice, ki bodo potekale v petek med 10. in 13. ter 15. in 17. uro, pa tudi v soboto od 10. do 13. ure. Petkovo popoldne bo od 16. do 19. ure v znamenju igre z lesenimi igrali Draga Zadnikarja, ob 17. uri bo na ogled ulična predstava Želvja pravda skupine Signdance Collective, sicer pa bo petkovo popoldne ponudilo še več drugih predstav, vključno s klovnovskim kabarejem za odrasle Za crknt. Letošnji festival bo zadnji dan, v soboto ob 11. uri na ogled ponudil še gledališko predstavo Planet od plastike zadet.

Organizator festivala je novomeška Goga, soorganizator pa Ana Desetnica. Podrobneje o programu in posamičnih predstavah v priponki spodaj, sicer pa bo obisk tridnevnega festivala brezplačen. Če bo slabo vreme, bodo predstave znotraj grmskega gradu.

M. M.