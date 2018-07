Nadaljevali bodo s prenovo ulic in arheološkimi izkopavanji

Črnomelj - Občina Črnomelj nadaljuje s pripravljalnimi deli za rekonstrukcijo Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana ter arheološkimi izkopavanji od Primožičeve hiše do župnijskega dvorišča. Dela za to drugo etapo so začela danes, so sporočili iz občine.

To pomeni, da je cesta od semaforja do stavbe župnišča popolnoma zaprta, Ulica Mirana Jarca v ostalem delu pa še vedno ostane za stanovalce dvosmerno prevozna. Dostop z avtomobili do trga pri cerkvi Sv. Duha do nadaljnjega več ne bo možen.

Na občini opozarjajo, da v tem času še naprej ostaja spremenjena prometna signalizacija, zato naprošajo vse za posebno previdnost v prometu ter pozornost do pešcev in kolesarjev. V tem času parkiranje v celotni dolžini ulice ni možno, parkiranje za stanovalce zaprtih ulic pa je še naprej omogočeno na parkirišču med banko in cerkvijo ter na Majerju na platoju med vrtcem in bivšo vojaško stavbo.

Rekonstrukcija bo predvidoma trajala do začetka novembra, če bo prišlo do sprememb, pa bodo pravočasno obvestili.

Na črnomaljski občini še prosijo za razumevanje in potrpežljivost, saj brez zapor in oviranja prometa v ulici ne morejo izvesti rekonstrukcije.

