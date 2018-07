Danes Krkina skupščina: Bo dividenda 2,9 ali 3,5 evra?

5.7.2018 | 08:05

Jože Colarič (Foto: B. D. G.)

Novo mesto - Uprava družbe Krka in mali delničarji so pred skupščino delničarjev Krke, ki so jo sklicali za danes ob 13. uri, vsak po svoji poti organizirano zbirali pooblastila delničarjev za zastopanje pri odločanju na skupščini.

Včeraj je družba Krka na spletni strani Ljubljanske borze objavila obvestilo, da je Jože Colarič, sicer predsednik Krkine uprave, v tem postopku za glasovanje na 24. skupščini pridobil posredno 2.631.336 glasovalnih pravic v delnicah z oznako KRKG, kar predstavlja 8 odst. glasovalnih pravic. Skupaj ima 2.653.836 neposrednih in posrednih glasovalnih pravic, kar predstavlja 8,09 odst. glasovalnih pravic.

Foto: arhiv družbe Krka

Kot so pokazale aktivnosti in dogajanje pred skupščino, se tudi letos mnenja krešejo glede delitve dobička. Krkina uprava predlaga, da se bilančni dobiček za leto 2017, ki znaša 169,2 milijona evra, uporabi za dividende (2,90 evra bruto na delnico oz. skupaj 92,9 milijona evrov), za druge rezerve iz dobička (38 milijonov) in za prenos v naslednje leto (38,2 milijona).

Društvo malih delničarjev v nasprotnem predlogu terja za dividende 3,5 evra bruto na delnico oz. skupaj 112 milijonov evrov ter potem sorazmerno manj za preostali dve postavki. Kot menijo, bi taka dividenda pomenila 6-odstotno donosnost na delnico in bi pozitivno vplivala na trgovanje. »Ker ima Krka na dan 31. decembra 2017 oblikovanih za 1,1 milijona evrov rezerv iz dobička, menimo, da izplačilo višjega dobička v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe,« so sporočili.

Krkina uprava vztraja pri svojem predlogu dividend, ki sledi politiki postopne rasti, saj so za 5 odst. višje od lanske. Poudarja, da njen predlog upošteva finančne potrebe družbe za rast, razvoj novih izdelkov in vlaganja. Predlog uprave zagotavlja 5-odstotno donosnost, kar je po podatkih Reutersa trikrat več, kot je sicer donosnost dividend v farmacevtski industriji.

B. D. G.