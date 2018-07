Sodelavcu z viličarjem čez nogo

5.7.2018 | 06:45

V podjetju v Šmarjeti je včeraj okoli pol šestih popoldne sodelavec z viličarjem delavcu zapeljal čez nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega delavca oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Prevrnila se je prikolica s traktorjem

Ob 21.10 se je na gozdni cesti nad naseljem Mahovnik, občina Kočevje, v jarek prevrnila prikolica tovornega vozila, na kateri je bil naložen traktor za sečnjo. Iz tovornega vozila je pričelo iztekati dizelsko gorivo. Gasilci PGD Kočevje so preprečili iztekanje in iz rezervoarja prečrpali v sod približno 50 litrov goriva. V nesreči se ni nihče poškodoval.

Vetrolom

Ob 19.06 je v Stranjah pri Dobrniču, občina Trebnje, podrto drevo delno poškodovalo streho bivalnega vikenda. Gasilci PGD Dobrnič so na strehi objekta zamenjali manjšo količino poškodovanih strešnikov in drevo odstranili.

Ob 19.10 je na Vinjem Vruh, občina Šmarješke Toplice, drevo padlo na streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Bela Cerkev so odstranili drevo in poškodovano streho zaščitili s PVC folijo.

Kurili so odpadke

Ponoči ob 0.24 se je v ulici Breg v Novem mestu kadilo iz stanovanjske hiše. Posredovali so poklicni gasilci GRC Novo mesto. Pregledali so objekt in ugotovili, da je zadimljen zaradi kurjenja odpadkov v bližini hiše. Kurišče so pogasili.

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema, Brezje - Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Tudi porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Migolica, Migolska Gora, Debenec in Cirnik - Ravne trebanjska Komunala obvešča, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP SELA HOM izvod KAMNJE danes med 8:15 in 14:15 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KAMNI POTOK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP Slivje ter med 11.30 in 13.30 uro na območju TP Ardro, Pijana gora, Kripsar in Raka.

M. K.