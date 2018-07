Soglasno za odkup koncesije in nakup občinske stavbe

5.7.2018 | 12:50

Na sinočnji seji OS v Šentjerneju. Za govornico je Rajko Grimšič.

Šentjernej - Na sinočnji seji so svetniki sprejeli zelo pomembne odločitve za občino, o katerih so že dlje časa razmišljali in debatirali. Zdaj, ko so na mizi imeli očitno dovolj podatkov in zagotovil, da bo za občino in občane bolje, je bila odločitev lažja.

Sklenili so, da občina odkupi koncesijo za opravljanje javnega gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju občine Šentjernej od sedanjega koncesionarja, to je WTE iz Kranjske Gore, ter da se z DUTB pogodi za odkup sedanjih občinskih prostorov na Prvomajski cesti 3a.

Aleksij Mužina (prvi z desne)

Občinska uprava je s sodelovanjem strokovnih služb Odvetniške pisarne Mužina in partnerji ter Komunalo Novo mesto pregledala in analizirala stanje na področju koncesije o odvajanju in čiščenju ter ugotovila konkretne pravne in finančne nepravilnosti. Na seji so zadeve svetnikom podrobneje predstavili doc. dr. Aleksij Mužina, direktor Komunale Gregor Klemenčič ter pravnik na občini Rajko Grimšič. Pokazalo se je, da ni smiselno vztrajati pri sedanjem stanju, ampak je najboljša rešitev odkup koncesije in prenos na občinsko javno podjetje, to je Ekološka družba Šentjernej. Tako bi zmanjšali finančna bremena občine, nepravilnosti pri izvajanju bi odpravili.

Tudi izračun stroškov - slišati je bilo, da le na podlagi številk, saj jim koncesionar ni dovolil ogleda čistilne naprave - je pokazal, da bi bil po odkupu koncesije prihranek na letni ravni dobrih 128 tisoč evrov, skupen prihranek do konca trajanja koncesije, do je do 14.9.2046, pa bi znašal okrog dva milijona 318 tisoč evrov. »Vse to bi lahko namenili za kaj drugega v občini, npr. za cestno infrastrukturo« je dejal župan Radko Luzar.

V tej stavbi domuje Občina Šentjernej.

Svetniki so sprejeli tudi sklep, da se JP EDŠ letos zadolži za najem kredita za odkup koncesije do skupne višine 2,1 milijon evrov.

Svetniki so soglasno sklenili tudi, da gre občina v poravnavo z DUTB za odkup sedanjih občinskih prostorov. Zdaj se z njimi pogajajo, odkup pa bi bil najboljša rešitev, saj občini sicer na sodišču ne kaže najbolje. Stavbo bi odkupili v treh letih, in sicer letos tretjo etažo za dobrih 78 tisoč evrov, prihodnje leto drugo etažo za skoraj 142 tisoč evrov in v letu 2020 še prvo etažo, kar bo stalo skoraj 130 tisoč evrov. Obravnava na sodišču, ko bodo o tej možnosti odločali, je razpisana za 22. avgust.

Župan Luzar je dejal, da je to najboljša rešitev, saj so sicer občinske prostore na Prvomajski cesti 3 a z visoko najemnino že krepko preplačali, niso pa njihovi lastniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija