Padel rekord stadiona

5.7.2018 | 11:00

Finale teka na 100 m.

Kristjan Čeh med metom diska.

Maruša Černjul je preskočila 184 cm.

Novo mesto - V Novem mestu je včeraj potekal že 29. mednarodni atletski miting, eden izmed najmočnejših vsako leto v Sloveniji, na katerem je nastopilo okoli 200 atletov iz več kot desetih držav. Najboljši rezultat je dosegla dvakratna svetovna mladinska prvakinja Američanka Kaylin Whitney, ki je na 200 m z rezultatom 23,04 s za 25 stotink popravila rekord stadiona, ki ga je leta 2014 postavila njena rojakinja Tiffany Townsend.

Zelo zanimiv je bil tudi šprinterski obračun med dekleti na 100 m, v katerem je zmagala Jamajčanka Gayon Evans z 11.46 s, zmagovalka lanske svetovne dvoranske serije, pred Whitneyevo (11.54 s) in Čehinjo Johanko Kaiserovo (11.92 s).

Pozornost novomeških ljubiteljev atletike je bil posvečena tudi tekmi v metu diska. Zmagal je Hrvat Roland Varga (54.76 m), drugi je bi Čeh Igor Gondor (53.76 m), tretji pa domačin Tadej Hribar (53.70 m). Nekateri so z zanimanjem spremljali tudi nastop vzhajajoče zvezde slovenske atletike Kristjana Čeha. 19-letni atlet ptujskega kluba, ki jej sicer nastopil z 1,75 kg težkim diskom, ki ga mečejo mladinci. Letos je že dosegel izid 66,06 m, tokrat pa je vrgel 63.91 m. Za skoraj dva metra je dobil dvoboj s Katarcem Ibrahimom Moaazom.

V suvanju krogle je zmagal Mesut Pezer iz Bosne in Hercegovine z rezultatom 19.86 m, v skoku s palico je bil s preskočeni 520 cm najboljši Portugalec Rubem Miranda, drugi pa je bil atlet novomeške Krke Andrej Poljanec, ki je preskočil 5.00 m. Zanimiv je bil tudi skok v daljino, kjer je zmago slavil Hrvat Filip Pravdica s 7.73 m, pred reprezentančnim kolegom Sanjinom Šimićem (7.55 m), na tretje mesto pa se je uvrstil Italijan Camillio Cabore (7.29 m).

V teku na 100 m je zmaga ostala doma. Najhitrejši je bil Tilen Ovniček (10.86 s), pred Hrvatoma Zvonimirom Ivaškovićem (10.93 s) in Matijo Prpičem (11.06 s).

Med dekleti velja izpostaviti še met diska. Zmagala je Dragana Tomašević iz Srbije, ki je presegla 60 m, in sicer je vrgla 60.77 m, druga je bila Veronika Domjan 58.24 m, tretja pa Hrvatica Marija Tolj 50.96 m.

Na 400 m je zmagala Maja Pogorevc 54.37 s, pred Kristino Dudek 54.67 s in Jernejo Smonkar 55.05 s. V skoku v višino pa so dekleta žal neuspešno naskakovala normo za evropsko prvenstvo. Zmagala je Hrvatica Ana Šimić s preskočenimi 186 cm, pred Marušo Černjul in Nikolo Strachovo. Obe sta preskočili 184 cm.

Besedilo in fotografije: R. N.

