FKK – nova ponudba ob Krki

5.7.2018 | 21:00

Dramski igralec Stane Tomazin (v sredini) je den od pobudnikov FKK 2018. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Z nastopom pevk Aktiva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki in s pozdravnim nagovorom kostanjeviškega župana Ladka Petretiča bodo jutri ob 19.45 v Galeriji Božidar Jakac začeli FKK 2018, Festival kulture Kostanjevica.

Ob 20. uri bo na vrsti gledališka predstava Nika Škrleca Naj gre vse v pi ali kako sem si zapomnil 3.141 decimalk. Sledil bo koncert s skupinami Luto, Mrfy in Them Moose Rush.

Sobotni spored bodo začeli ob 19. uri z gledališko predstavo My father held a gun, ki bo v angleščini, in nadaljevali ob 20.30 z Jetniško balado v izvedbi Mini teatra. Ob 21.45 se bo začel koncert, na katerem bodo nastopili Demolition Group, Svemirko in AMN & SBO. FKK je letos prvič; z njim organizatorji želijo razgibati Kostanjevico na Krki ter nadaljevati in nadgraditi tradicijo nekdanjega Kostanjeviškega kulturnega festivala.

"Kostanjevica v predstavah ljudi velja za kraj, prepojen s kulturo. Zapuščina, ki so jo kraju in ljudem zapustili Lado Smrekar in drugi deluje kot nekaj, kar je za kraj bilo in je izrednega pomena. Ta se skozi leta spreminja, kultura z razvojem skozi čas zavzema drugačne, včasih prenovljene oblike. Ena od takih oblik, ki pa se vseeno umešča v tradicijo kulturnega dogajanja v Kostanjevici na Krki, je kulturni festival. In slednji je ideja, ki bi jo letos poleti izvedli v Mladinskem društvu Kostanjevica na Krki,« pravijo v tem društvu.

Letošnji prvi festival bo potekal dva večera, v katerih se bodo zvrstil omenjeni spored: dve vrhunski gledališki predstavi, nagrajeni v Sloveniji in tujini, po predstavah pa koncert, na katerem se bodo izmenjale bolj in manj uveljavljene skupine iz Slovenije in tujine.

M. L.