Z lažnim obvestilom o bombi zaposlil policiste in varnostnike

5.7.2018 | 15:00

Foto: Arhiv DL

Maribor, Brežice - Včeraj popoldne, nekaj po 17. uri, je tedaj še neznani moški poklical zasebno varnostno službo in sporočil, da je na sodišču v Sodni ulici v Mariboru podstavljena bomba. Policisti in varnostniki so pregledali sodišče, a eksplozivnega telesa niso odkrili. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je to storil 29-letnik iz okolice Brežic, je poročala STA.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je moški podobno dejanje izvršil tudi že v preteklosti. Policisti so mu zasegli mobilno napravo, s katere je klical in ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do treh let.

M. Ž., STA

