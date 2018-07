Nasilneža načrtno opijala žrtve in kradla

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto in policisti so uspešno preiskali večje število kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Osumljence so s kazenskimi ovadbami privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper tri storilce odredil pripor, so sporočili iz PU Novo mesto

V priporu sta tako pristala 30-letnik in 19-letnik z Dolenjske, ki sta v aprilu na širšem območju Mirne načrtno izbirala svoje žrtve in jih opijala z namenom, da bi lažje izvršila kaznivo dejanje. Enemu izmed oškodovanec sta ukradla nakit in ga oškodovala za 500 evrov, drugega je 30-letni osumljenec zadrževal v svojem stanovanju, v tem času pa je mlajši vlomil v njegovo hišo in mu ukradel motorno žago, računalnik, udarno kladivo in ročno orodje v skupni vrednosti okoli 1500 evrov. Enega izmed oškodovancev sta prav tako načrtno opila in ga z grožnjo prisilila k dvigu denarja na bankomatu. Na parkirišču gostinskega lokala na Mirni sta od oškodovanca zahtevala, da jima izroči ključe svojega avtomobila. Ta se jima je uprl, zato sta ga pretepla in lažje poškodovala. Kasneje je 30-letni osumljenec na parkirišču napadel še enega moškega in od njega zahteval, da mu izroči denar. Osumljenca sta po dejanju pobegnila, denarja in avtomobila pa nista uspela odnesti oz. odpeljati.

Med preiskavo kaznivega dejanja so novomeški kriminalisti ugotovili, da je 30-letni osumljenec v noči na 18. marec letos skozi vrata vlomil v prodajalno na Mirni in odnesel več izdelkov v vrednosti 5300 evrov. V sostorilstvu s 40-letno osumljenko sta osumljena še dveh kaznivih dejanj groženj in kršitve nedotakljivosti stanovanja.

Novomeški kriminalisti so k preiskovalnemu sodniku privedli oba osumljenca zaradi številnih premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja. Oba so v preteklosti že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, 30-letnik je že prestajal zaporno kazen.

Mladoletnik osumljen najmanj 19 vlomov v hiše in vikende

Kriminalisti so uspešno preiskali tudi več kaznivih dejanj vlomov v stanovanjske hiše in vikende na območju Dolenjske in Posavja. Zaradi najmanj 19 vlomov so ovadili mladoletnika iz Novega mesta. Ta je v letu 2017 in v začetku letošnjega leta vlamljal v objekte na območju Rateža, Dolenje vasi pri Mirni Peči, Šumberka, Tolstega vrha, Dolenjega Vrhpolja, Šmarjeških Toplic, Grč vrha v Mirni Peči, Gorenjega Karteljevega in Brežic. Iz hiš in vikendov, kjer v času, ko je vlamljal, ni bilo stanovalcev, je kradel denar, nakit, električno orodje, glasbila in živila. Oškodovancem je s tatvinami in vlomi povzročil za več kot 23.000 evrov škode.

Kriminalisti so v okviru preiskave pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu njegovega bivanja, kjer so našli in zasegli nekaj ukradenih predmetov. Mladoletnik je bil v preteklosti že večkrat pravnomočno kaznovan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Preiskali vlom v hišo na Stari Bučki

Zaradi kaznivega dejanja velike tatvine so kriminalisti kazensko ovadili tudi 29-letnika iz Novega mesta. Ugotovili so, da je decembra vlomil v hišo na Stari Bučki. Preiskal je prostore ter odnesel 2500 evrov in zlat nakit v vrednosti 1200 evrov. Preiskovalni sodnik je za 29-letnika, ki so ga so policisti prav tako že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, odredil pripor.

Na mejo prišla skrita v podvozju vlaka

Policisti Postaje mejne policije Dobova so ponoči med kontrolo tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal iz Srbije, v podvozju vlaka našli skrita dva državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so prevzeli hrvaški varnostni organi.

