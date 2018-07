Terapije Gašperju pomagajo, akcija uspešno zaključena

5.7.2018 | 16:15

Gašper med terapijami (Foto: družina Mlakar)

Novo mesto, Jerman Vrh - Na pobudo Krajevne organizacije Rdečega križa Bučka je sredi aprila preko Območnega združenja RK Novo mesto (OZRK) stekla akcija zbiranja denarja za 18-letnega Gašperja Mlakarja iz Jerman Vrha, ki je lani poleti preživel hudo prometno nesrečo, po kateri je ostal tetraplegik. Iz OZRK so sporočili, da je akcija uspela in jo tako zdaj tudi zaključujejo.

Gašper se je več mesecev zdravil na Soči, kjer je zaradi trdne volje zelo dobro napredoval, po vrnitvi domov pa se je družina soočila s njegovimi potrebami, ki so terjale nekatere stanovanjske prilagoditve za invalida. Poleg tega so skupaj z njim iskali tudi možnosti izboljšanja stanja in njegovo večjo samostojnost. Odkrili so samoplačniške terapije, ki jih izvajajo v Zagrebu, a so bile družini nedosegljive, saj niso imeli dovolj denarja.

Dobrodelna akcija, ki so jo sprožili in je predvsem odmevala v Gašperjevem najbližjem okolju, je obrodila sadove. Zbralo se je dovolj denarja, da je bilo do sedaj opravljenih 20 terapij, ostalo pa je še za 57 terapij, je zadovoljno dejala sekretarka OZRK Barbara Ozimek in dodala, da je Gašper napredoval, uspe se že sam sleči in obleči ter preseliti iz vozička v posteljo in nazaj.

»Zelo smo veseli, da mu zdravljenje pomaga in da mu še krepi voljo in smisel življenja,« je poudarila in nadaljevala, da se za »uspešnost akcije zahvaljujemo KORK Bučka in Škocjan, ob podpori župana občine Škocjan Jožeta Kaplerja so prostovoljci zbirali sredstva od vrat do vrat in bili zelo uspešni. Zahvala OŠ Šmarjeta, ki je skupaj s tamkajšnjim vrtcem organizirala dobrodelni koncert. Večje prispevke so nakazali Rdeči križ Slovenije in 15 krajevnih organizacij RK, podjetje Krka, FIN servis, podjetje Dulc ter drugi posamezniki in podjetja. Zahvala vsem tudi za najmanjši prispevek!«

Akcijo s tem zaključujejo, Gašperju pa želijo uspešno zdravljenje in veliko moči na njegovi mladostni poti do ciljev.

M. Ž., Foto: družina Mlakar

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 58m nazaj Oceni Mariam Scanlan Naredim 227 $ na uro, ki dela od doma. Bil sem šokiran, ko mi je moj sosed rekel, da povprečno znaša 275 $ na uro, ampak vidim, kako deluje. Takrat imam toliko svobode, da sem sam svoj šef. To je tisto, kar počnemm ...... ➤➤➤ ➤➤ ➤➤➤➤ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje