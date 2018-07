Na igrah okoli 70 harmonikarjev

5.7.2018 | 14:40

Dvodnevno dogajanje so danes predstavili na novinarski konferenci.

Martin Težak

Zoran Rakić

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah bodo v soboto in nedeljo zazvenele harmonike. Zavod AO in soorganizatorica občina Dolenjske Toplice pripravljata tako imenovane harmonikarske igre, na katerih bo nastopilo okoli 70 harmonikarjev iz različnih koncev sveta.

»Te igre so bile ustvarjene z namenom, da naredimo globalno prvenstvo za harmonike. Želimo predstavljati vse harmonike, ne samo določene. Želimo vključiti čim večjo paleto harmonik,« je na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili dvodnevno dogajanje povedal predsednik Zavoda AO Martin Težak.

Že v začetku so začrtali svojevrsten koncept, ki ima edinstven sistem ocenjevanja in napredovanja do velikega finala. V kvalifikacijah, ki so potekale v različnih državah, je nastopilo okrog 500 harmonikarjev, strokovna žirija pa je izmed teh izbrala, kot že rečeno okoli 70, ki se bodo predstavili še na velikem finalu v Dolenjskih Toplicah. Nastopili bodo izjemni mladi harmonikarji solisti in harmonikarske skupine. »Slišali bomo različne zvrsti glasbe in tipe harmonik,« pravi Martin Težak, ki je leta 2010 postal svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. V soboto in v nedeljo zvečer se bodo ljubitelji harmonik lahko udeležili brezplačnega koncerta, na katerem se bodo predstavili tekmovalci.

Župan Jože Muhič je dejal, da podpirajo takšne dogodke, na katerih ljudje lahko spremljajo vrhunske izvajalce. »To je tudi en del naše turistične prireditve in računamo, da bomo z zavodom sodelovali še v naslednjih letih,« je dejal župan in ob tej priložnosti povabil ljudi na ogled prireditve.

Želijo si, da bi na vsaki dve leti, igre gostila druga država, je povedal podpredsednik Zavoda AO Zoran Rakić iz Bosne in Hercegovine. Dodal je še, da si bodo prizadevali, da bodo v prihodnje kvalifikacije potekale v vseh kontinentih sveta.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija













starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 58m nazaj Oceni Mariam Scanlan Naredim 227 $ na uro, ki dela od doma. Bil sem šokiran, ko mi je moj sosed rekel, da povprečno znaša 275 $ na uro, ampak vidim, kako deluje. Takrat imam toliko svobode, da sem sam svoj šef. To je tisto, kar p0čnemm ...... ➤➤➤ ➤➤ ➤➤➤➤ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje