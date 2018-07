Krkina dividenda bo 2,9 evra, skupina Krka z novo rekordno polletno prodajo

Otočec - V Hotelu Šport na Otočcu je danes potekala 24. skupščina delničarjev novomeške Krke. Na njej je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2017 in nekatere preliminarne podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju leta 2018). Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2018 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 25. julija, Krka pa jih bo javnosti predstavila dan kasneje. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 2,90 evrov bruto na delnico, kar je 5,5 odst. več kot lani, so sporočili iz Krke.

Takšen je bil tudi predlog Krkine uprave, medtem ko je Društvo malih delničarjev v nasprotnem predlogu terjalo za dividendo 3,5 evra bruto na delnico.

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, ki ga je predlagal delničar Jože Colarič, da se bilančni dobiček za leto 2017 v višini dobrih 169,2 milijonov evrov uporabi za dividende - 92,9 milijona evrov, ter po 38,2 milijona za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto. Dividende bodo delničarjem začeli izplačevati 19. julija, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, na dan 18. julij 2018.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in jima podelili razrešnico. Za revizorja za poslovno leto 2018 so imenovali revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, iz Ljubljane

Sicer za skupino Krka rekordna polletna prodaja. V prvih šestih mesecih leta je namreč prodala za 680,5 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. To je največja prodaja v kakšnem prvem polletju doslej, so sporočili. Čisti dobiček je v polletju dosegel 101,4 milijona evrov in bil tako za 11 odstotkov višji kot pred letom.

Podrobnejša predstavitev poslovanja v priponki.

