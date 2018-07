Pred vrati Trški dnevi

6.7.2018 | 08:00

Utrinek je z lanskoletnega dogajanja v žužemberškem gradu. (Foto: R. N)

Žužemberk - S turnirjem v odbojki na mivki na Loki v Žužemberku in kasneje s prižigom oglarske kope v Srednjem Lipovcu se danes začenjajo tradicionalni Trški dnevi, ki je največja in najodmevnejša kulturna ter rekreativno-turistična prireditev v Suhi krajini. Zasnovali so jo tako, da se na številnih lokacijah prepletata sedanjost in preteklost. Nastopilo bo več kot 350 slovenskih in tujih umetnikov in kot pravi predsednik Turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc, ki že vrsto let bdi nad dogajanjem Trških dni, pričakujejo več kot 4.500 obiskovalcev.

Desetdnevna prireditev ponuja veliko različnega dogajanja, v program pa so vključena skorajda vsa društva in organizacije z območja žužemberške občine. Med drugim bodo v sklopu praznovanja občinskega praznika tudi uradno namenu predali kar nekaj občinskih pridobitev, in sicer poslovilno vežico v Šmihelu, balinišče v Praprečah, obnovljeno cesto skozi Dvor in proti Mačkovcu ter vrtino in vodohran Vinkov Vrh, ki je del gradnje suhokranjskega vodovoda, največjega projekta v zgodovini občine. Še posebej svečano bo naslednjo soboto, kajti takrat bo Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk, ki letos praznuje 130-letnico, prevzelo novo gasilsko vozilo.

Vrhunec dogajanja bo v nedeljo, 16. julija, ko bo v žužemberškem gradu in njegovi okolici potekal Srednjeveški dan. »Na 20. Srednjeveškem dnevu bodo obiskovalce pozdravili številni vitezi in grajske gospodične, prikazani bodo srednjeveški in renesančni plesi. Prava paša za oči pa bodo viteški dvoboji, s katerimi bodo obudili zanimive dogodke iz bogate zgodovine lastnikov žužemberškega gradu,« je dogajanje opisal direktor občinske uprave Jacques Gros, so zapisali v sporočilu za javnost. Prireditelji tudi tokrat niso pozabili na najmlajše, saj za otroke pripravljajo poučno grajsko pot in številne zanimive igre. Grajsko dogajanje se bo zvečer zaključilo s slovesno podelitvijo občinskih priznanj in koncertom Nuše Derenda.

Trške dneve bodo tudi letos sklenili s spominsko uro, na kateri se bodo spomnili Rozalije Sršen ali Zalle Zarane, prve slovenske hollywoodske filmske igralke, ki je bila rojena v Žužemberku.

R. N.