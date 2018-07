Mostiček čez Kamenico zaprt že štiri leta

6.7.2018 | 11:05

V metliški občini so bili pripravljeni sami popraviti poškodbo na mostičku, a država ni pristala na to.

Rakovec - Letošnje poletje mineva že štiri leti, odkar je bil v neurju poškodovan mostiček čez potok Kamenica nedaleč od Rakovca v metliški občini. Od takrat so most čez potok, ki teče po meji med Slovenijo in Hrvaško, zaprli za promet. V metliški občini so se ponudili, da bi sami popravili mostiček, ki je pomemben za lokalno prebivalstvo, še posebej pa je (bil) dobrodošel ob prometnih konicah, ko je pred mednarodnim mejnim prehodom v Metliki dolga kolona.

A v državi na to niso pristali, sami pa prav tako niso naredili nič. Pravzaprav so! Na cesto pred mostiček so namestili rezilno žico, ki jo že veselo prerašča, ob potoku pa nameščajo panelno ograjo. Mejni prehod za obmejni promet pa so zaprli.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

