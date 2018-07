Ponoči dva požara zaradi udara strele

6.7.2018 | 07:00

Minulo noč ob 1.12 uri je v naselju Križ, občina Trebnje, zaradi udara strele gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Občine, Čatež pod Zaplazom, Trebanjski vrh in Šentlovrenc so ogenj pogasili. V požaru je bilo uničeno okoli 100 kvadratnih metrov ostrešja hiše, zaradi dežja, vode ter zadimljenosti poškodovano bivalno nadstropje in uničena celotna električna napeljava v hiši.

Ob 1.56 je tudi v naselju Šmarje, občina Šentjernej, zaradi udara strele gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej in Gorenje Vrhpolje so ogenj pogasili. Uničeno je okoli 20 kvadratnih metrov ostrešja, ki so ga gasilci prekrili s PVC folijo.

Vetrolom

Ob 2.16 je na cesti Črmošnjice-Črnomelj v naselju Srednja vas, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavci Cestnega podjetja Črnomelj so drevo razžagali in odstranili.

Ob 5.10 je na cesti med naseljema Dolenje Sušice in Gorenje Sušice, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Včeraj ob 15.00 so v Velikem Gabru, občina Trebnje, polomljene veje večjega drevesa ogrožale rastlinjak velikosti 10x3 metre. Gasilci PGD Veliki Gaber so razžagali veje in jih odstranili.

Sinoči je neurje težave povzročalo po Posavju:



Poplave

Ob 19.06 je v Trnovcu, občina Sevnica, meteorna voda ogrožala gospodarski objekt. Posredovali so gasilci PGD Trnovec, ki so preusmerili tok vode.

Ob 20.21 je na Malem Vrhu, občina Brežice, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Globoko so opravili ogled in ugotovili, da njihovo posredovanje ni potrebno zaradi upada vode.

Ob 20.30 so na Cesti bratov Cerjak v Brežicah gasilci PGD Brežice okolica izčrpali meteorno vodo iz kleti stanovanjske hiše.

Vetrolom

Ob 20.30 je na regionalni cesti Brežice - Bizeljsko v Dobravi, občina Brežice, odpadlo vejevje oviralo promet.

Ob 20.40 je na lokalni cesti v Jereslavcu, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet.

Ob 22.32 je na regionalni cesti v Brestanici, občina Krško, podrto drevo oviralo promet.

Ob 23.02 je na regionalni cesti pri Župelevcu, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Povsod so posredovali dežurni delavci CGP.

Prekrili plaz

Ob 12.00 so na Libni, občina Krško, zemeljski plaz velikosti 6 x 6 metrov, ki je nastal zaradi sredinega neurja, gasilci PGD Dolenja vas zavarovali, prekrili z zaščitno folijo in uredili začasne odtoke za meteorne vode.

Goreli hlodi

Ob 20.56 je ob Polomski cesti, občina Kočevje, zagorela skladovnica smrekovih hlodov. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in PGD Stara Cerkev, ki so pogasili goreče hlode. V požaru je zgorelo približno trideset kubičnih metrov lesa.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP SELA HOM izvod KAMNJE danes med 8.15 in 14.15 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu Suhorepec.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS izvod Cerkev - Starek.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.15 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS;

- od 8.45 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS;

- od 10.45 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH;

- od 12.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DOLENJSKIH TOPLICAH;

- od 13.15 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Lisca Spodnje Brezovo izvod smer Očko med 10.30 in 15. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Male Malence med 9. in 10. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brezje izvod Brezje med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Župančičeva izvod Župančičeva levo proti mestu 3, 3A, 5 med 9. in 11. uro.

