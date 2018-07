Na strehi šole bodo zgradili novo učilnico

6.7.2018 | 10:05

Zadnjo sejo je vsaj na začetku vodila podžupanja Mojca Šenica.

Dolenjske Toplice - Svetniki občine Dolenjske Toplice so na zadnji seji soglasno potrdili drugi letošnji rebalans proračuna. Kot je povedal direktor občinske uprave Rado Javornik, se z njim povečujejo predvsem odhodki, in sicer za okoli 160.000 evrov.

Rebalans je bil potreben zaradi dodatnih 75.000 evrov, ki jih namenjajo za gradnjo nove učilnice na strehi osnovne šole. Župan Jože Muhič je za Dolenjski list po seji pojasnil, da so na razpisu pričakovali nižjo ceno, vendar je gradbeništvo trenutno v razmahu. Gradbena podjetja imajo dovolj dela, zato so tudi cene njihovih storitev dražje. Naložba naj bi tako stala okoli 180.000 evrov, zaključili pa naj bi jo sredi septembra, pravi župan.

Z rebalansom zagotavljajo tudi denar za obnovo strehe kulturno kongresnega centra, več sredstev namenjajo za izdelavo občinskega prostorskega načrta, ki jih bodo porabili za študijo umeščanja druge etape obvoznice. Dodaten denar v proračunu namenjajo tudi za nakup poltovornega vozila, ki ga uporabljajo občinski komunalni delavci, in za obnovo gasilskih domov. »Med drugim smo namenili dodatnih 4.000 evrov za socialno varstvo pomoči potrebnih,« še poudarja Muhič.

V proračunu je tudi postavka za obnovo atletske steze. Po besedah župana je bila občina pred kratkim uspešna na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za preplastitev atletske proge s tartanom. Dobili so nekaj več kot 40.000 evrov, vendar je pogoj, da je atletska steza dolga 200 m. Trenutno pa je atletski krog, ki je precej dotrajan, nekoliko krajši. Če bi razširili njegov radij, bi po besedah župana posegli tudi v zemljišče, ki ni v lastni občine, investicija pa bi ocenah projektantov znašala okoli 400.000 evrov. Če odštejemo sofinancerska sredstva, bi občina morala za ureditev nameniti okoli 360.000 evrov. »Tega denarja pa nimamo,« poudarja župan. Zato se nagibajo, da bi z lastnim denarjem obnovili atletsko progo, kakršna je že sedaj in je ne bi povečevali. Ta investicija pa je ocenjena na okoli 130.000 evrov. »Krajša varianta ustreza potrebam šole in športnikom, ki tam trenirajo,« pravi Muhič in dodaja, da bodo imeli na to temo še nekaj sestankov, preden se bodo dokončno odločili.

Svetniki so med drugim sprejeli tudi odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK in se seznanili z letnim poročilom o poslovanju Kulturno kongresnega centra.

