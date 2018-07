Misijonar že stoji v svojem parku

6.7.2018 | 12:35

Knobleharjev kip so prestavili v misijonarjev spominski park pred novim župniščem.

Škocjan - Tradicionalno Knobleharhevo akademijo na predvečer rojstva velikega rojaka, misijonarja, raziskovalca Belega Nila, velikega borca proti suženjstvu, škocjanskega rojaka Ignacija Knobleharja (1819-1858), je sinoči pospremil pomemben dogodek - v parku dr. Ignacija Knobleharja, ki ga je župnija uredila na mestu nekdanjega gospodarskega objekta, ki so ga v začetku leta porušili, je namreč svoje stalno mesto dobil misijonarjev kip. Do zdaj je stal pred cerkvijo sv. Kancijana.

Vokalna skupina Mezzo je obogatila Knobleharjevo akademijo na 199. rojstni dan velikega škocjanskega rojaka.

Za njegovo prestavitev in ureditev fontane je poskrbelo škocjansko kamnoseško podjetje Jenič. V parku med farno cerkvijo sv. Kancijana in novim župnijskim domom v Škocjanu tako nastaja park dr. Ignacija Knobleharja, v katerem bodo lepo urejene zelenice, zasajena drevesa, ne bo pa manjkala tudi kaka klopca.

Dr. Marko Frelih

Kot pravi župan Jože Kapler, center škocjanske občine s tem trgom postaja bolj urejen, Škocjan pa želi do prihodnjega leta, ki bo jubilejno, saj bodo slavili 200-letnico rojstva velikega misijonarja, v starem župnišču urediti stalno muzejsko zbirko dr. Ignacija Knobleharja. Pri tem sodelujejo tako z župnikom Tonetom Dularjem, ki je ideji zelo naklonjen, pa seveda z arheologom Slovenskega etnografskega muzeja dr. Marko Frelihom, kustosom za afriške in ameriške zbirke, in velikim raziskovalcem Knobleharja, ki je bil na včerajšnji akademiji v župnijski cerkvi tudi slavnostni govornik.

»Štejem si za privilegij, da odkrivam znamenite Slovence in imam srečo, da me je k temu pripeljala tudi poklicna pot,« je dejal zbranim in imel v mislih tako misijonarja dr. F. Ireneja Barago kot dr. Ignacija Knobleharja. Zlasti za slednjega je ugotovil, da je po krivici prezrt, in to ga je še dodatno spodbudilo k delu.

Frelih je pohvalil škocjansko občino, da zvesto skrbi za misijonarjev spomin, bo pa treba še marsikaj storiti, da bo prišel v širšo zavest slovenskega naroda, tudi na področju izobraževanja. »Knoblehar je bil najprej misijonar, a tudi velik raziskovalec. Knobleharjeva muzejska zbirka v Škocjanu obeta in bo dobra priložnost, da Knobleharju postavimo mesto, ki mu pripada,« je poudaril in dodal, da je o njem še veliko neraziskanega gradiva, od poročil in drugih zapisov, ki o njem govorijo tudi posredno.

Na akademiji, ki jo je obogatilo petje novomeške vokalne skupine Mezzo pod vodstvom prof. Barbare Lotrič, so dr. Marko Frelih, župnik Tone Dular in župan Jože Kapler v spomin Knobleharju k spominski plošči in prineseni zemlji iz grobnice v Neaplju, kjer počiva misijonar, položili cvetje in prižgali svečko.

Knobleharjevo 2018 se bo zaključilo danes ob 18. uri s slavnostno sejo občinskega sveta v Metelkovem domu, ko bodo najzaslužnejšim občanom podelili tudi priznanja in nagrade.

