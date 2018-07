Mestna kartica za pametna mesta

6.7.2018 | 13:25

Župana mestnih občin Novo mesto in Nova Gorica Gregor Macedoni in Matej Arčon in mag. Igor Bohorč, direktor organizacijske enote Poslovni trg pri podjetju Telekom

Peter Geršič

Primož Zupan, direktor podjetja mBills, je poudaril, da s sodelovanjem želijo postati dober zgled in uporabnikom omogočiti največjo možno izbiro in kvaliteto storitve.

Novo mesto - Na rotovžu so dopoldne župana mestnih občin Novo mesto in Nova Gorica Gregor Macedoni in Matej Arčon ter v imenu konzorcija izvajalcev mag. Igor Bohorč, direktor organizacijske enote Poslovni trg pri podjetju Telekom, podpisali pogodbo za vpeljavo sistema mestne kartice Smart City. Poleg Telekoma Slovenije je konzorcijski partner v projektu Petrol, pri izvedbi pa sodelujeta še podjetji Imovation in mBills.

Sistem inovativne napredne mestne kartice bo tako občanom in obiskovalcem treh partnerskih mestnih občin, poleg že omenjenih še občini Kranj, omogočala uporabo in plačevanje različnih storitev, ki jih ponujajo občine in njihovi javni zavodi, kot so: parkiranje, javni potniški promet, vstopnine na dogodke in v športne objekte, knjižnične storitve, izposoje koles…

Kot je med drugim v predstavitvi povedal sodelavec novomeške občinske uprave Peter Geršič, bo sistem mestne kartice na voljo v obliki fizične brezstične kartice, ki je primerna tako za najmlajšo in starejšo populacijo ter bo imela omejen nabor funkcionalnosti, ali pa kot aplikacija za pametne telefone, ki bo ponujal tudi dodatne možnosti – informiranje, zemljevid in pregled uporabe, enostavno nalaganje denarja v račun in upravljanje s podatki. Sistem naj bi po časovnem načrtu uvedli do konca leta, v začetku prihodnjega leta pa bo začel tudi delovati v javnem potniškem prometu, pri parkiranju in določenih informacijah za uporabnike v mobilni aplikaciji.

Novomeški župan Gregor Macedoni je ob tem poudaril, da je mestna kartica pomemben korak na poti uresničevanja vizije pametne občine. »Prizadevamo si, da se storitve smiselno povezujejo in nadgrajujejo v korist občanov in obiskovalcev našega mesta. Vesel sem, da je konzorcij izvajalcev z močnimi razvojnimi ekipami na področju sodobnih tehnologij prepoznal razvojni potencial slovenskih mest, ki v evropskem merilu ne dosegajo kritične velikosti, vseeno pa želijo občanom zagotoviti tehnološko napredne storitve.«

Novogoriški župan Matej Arčon pa dodal, da mestna kartica, ki jo s skupnim projektom uvajajo tri mestne občine, predstavlja vzorčni primer povezovanja in sodelovanja mestnih občin, »predvsem pa pomeni nadgradnjo obstoječih javnih storitev s pametnimi rešitvami, ki bodo uporabnikom omogočile lažje, bolj fleksibilno in bolj udobno koriščenje programov in storitev javnih ponudnikov«.

Macedoni je še pojasnil, da sam projekt od občin ne zahteva nobenega izhodiščnega zneska oz. plačila. »Plačeval se bo zgolj po izvedenih storitvah, glede na uporabo, zato so tudi izvajalci zainteresirani, da sistem čim širše uvedejo in podprejo. Mi bomo plačevali na dejanske uporabnike in dejanske izvedene transakcije.«

