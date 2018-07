Rudi Potepuški: Otroški smeh pregnal dež

6.7.2018 | 14:20

Odlično prizorišče letošnjega festivala - atrij in okolica gradu Grm.

Novo mesto - Festival uličnega gledališča Rudi Potepuški se je letos, kot smo napovedali, preselil na zelenico pred grad Grm. Včerajšnje predstave so imele nekaj zamude, saj je še tik pred začetkom padal dež, a obiskovalci so v atriju gradu pod dežniki, senčniki in strehami strpno počakali na zjasnitev. Že po prvi predstavi pa dobili dokaz, da se je splačalo.

Sledi mi v mestne ulice...

Veliko staršev in otrok je z zanimanjem sodelovalo v pohodni cirkuški predstavi 'Sledi mi' belgijskega akrobatskega dueta Be Flat. Sledili so jima iz gradu do sosednjega počivališča za avtodome in naprej v grmske ulice, kamor je vodila predstava, v kateri sodelujejo tudi gledalci. Po vrnitvi na grad so zložljive stole iz prvega nastopa zamenjale bale sena na zelenici pred gradom, na ogled pa je bila francoska predstava 'Čreda', z nenavadnim pastirjem na hoduljah in še bolj nenavadnimi črvi, ki so »snedli« tudi kakšen dežnik ali natikač obiskovalcev. Smeha ni manjkalo, na koncu pa so nastopajoči povedali, da predstavo posvečajo vsem izumrlim in ogroženim živalskim vrstam. S tretjo predstavo plesa in glasbe 'Zmajevo zrcalo' se je dogajanje vrnilo v atrij gradu, kjer so bile ves čas za najmlajše med drugim na voljo tudi okusne palačinke.

Letošnje prizorišče je nadvse primerno za razigrane cirkusante z nalezljivo dobro voljo, ki so ob podpori občinstva zmožni pregnati tudi črne muhaste oblake letošnjega poletja.

Festival sicer že danes dopoldne vabi na cirkuške delavnice, Cirkokrog jih bo ponovil še med 15. in 17. uro, pa tudi jutri dopoldne. Popoldne se bo zvrstilo več predstav za otroke, večer pa bo ponudil klovnovski kabare za odrasle Za crknt. Podrobnejši program najdete na povezavi Namig za premik.

Tekst in foto: M. M.

