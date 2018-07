Mladoletnik brez izpita vozil neregistriran avto

6.7.2018 | 12:50

Foto: Arhiv DL

Šentjernejski policisti so včeraj nekaj pred 14. uro med kontrolo prometa v Dobruški vasi ustavili mladoletnika, ki je vozil osebni avtomobil. Poleg tega, da ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil tudi neregistriran Renault clio. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob električno orodje

V Trsteniku na območju Šentruperta je včeraj nekdo vlomil v gospodarski objekt in odnesel električno orodje. Lastnika je oškodoval za 1100 evrov.

Odnesel nakit

V popoldanskih urah je v Dolžu nekdo vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo, preiskal prostore in ukradel zlat nakit.

M. Ž.