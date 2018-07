Morske radosti za 240 otrok

6.7.2018 | 18:00

Otroci bodo letovali v dveh izmenah. Prva odhaja na Debeli rtič v nedeljo. (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Letošnjega letovanja otrok se bo preko Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto (OZRK) na Debelem rtiču udeležilo 240 otrok iz vseh dolenjskih osnovnih šol. Letovali bodo v dveh izmenah, od 8. do 15. julija in od 15. do 22. julija.

Za 190 otrok, ki so pogosteje bolni in bodo letovali preko zdravstvenih predlogov, prispeva tudi zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato so prispevki staršev za minimalni, za 50 otrok iz socialno šibkejših družin pa prispevajo občine in krajevne organizacije Rdečega križa, so sporočili iz novomeške OZRK.

Program letovanja poleg vsakodnevnega kopanja in preživljanja časa na plaži obsega tudi zanimive ustvarjalne, športne in druge aktivnosti, ki jih z otroki izvajajo mentorji. Letos bodo delavnice posvetili zdravi prehrani, prvi pomoči in sproščanju.

»Organizacija letovanja je tradicionalna v OZRK Novo mesto, ker vemo, da na ta način omogočamo marsikomu od otrok prvo izkušnjo obiska morja in vsaj del počitnic brez računalnikov, mobitelov, v naravi z ogromno gibanja in medsebojnega druženja otrok,« je še dodala sekretarka Barbara Ozimek.

M. Ž.