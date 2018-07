Kako gre južnemu delu 3. razvojne osi?

6.7.2018 | 16:15

Črnomelj - Na sedmem sestanku Odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi – južni del, ki je bil včeraj na občini Črnomelj, so sklenili, da na Ministrstvo za infrastrukturo ponovno pošljejo dopis za določitev investitorja na 2. odseku razvojne osi (Maline – Metlika in Črnomelj – jug). »Določitev investitorja je nujna, da se nadaljuje projektiranje na tem odseku ter uporabi razpoložljiva sredstva EU in Republike Slovenije, ki so usklajena v naboru projektov Regije JV Slovenija za ta namen v obdobju od leta 2020 do leta 2023,« so sporočili iz kabineta črnomaljske županje.

Na sestanku so bili zbrani županji občin Črnomelj in Semič, Mojca Čemas Stjepanovič in Polona Kambič, metliški župan Darko Zevnik, predstavniki vseh treh belokranjskih občin, Bojan Papler iz Direkcije RS za infrastrukturo, Severin Maffi iz podjetja DARS, predsednik Območne obrtno - podjetniške zbornice Črnomelj Stanislav Malerič, predsednica Območne obrtno - podjetniške zbornice Metlika Tatjana Adlešič in predstavnik Kluba belokranjskih študentov Jure Kuhar.

Sicer aktivnosti za gradnjo na 1. odseku 3. razvojne osi od avtoceste pri Novem mestu do Malin, vključno s predorom pod Gorjanci, potekajo po terminskem planu, izjema je le projektiranje mostov čez reko Krko, vendar zamik zaradi ponovnega arhitekturnega natečaja ni kritičen, so menili.

Sprejeli so še sklep, da Direkcija RS za infrastrukturo za izdelavo strokovnih podlag in državnega prostorskega načrta na 3. odseku od Črnomlja – jug do Vinice do septembra zagotovi projektno nalogo, na podlagi katere se bo oddalo javno naročilo za izdelavo idejnega projekta in prostorskega načrtovanja.

