Grem domov v Novo mesto: Študentje se bližajo domu, kjer jih čakajo Kreslin in Dan D

6.7.2018 | 19:30

Študentje so iz Kopra na pot krenili v ponedeljek...

... v sredo še ekipa z mariborske univerze in danes najštevilčnejša z ljubljanske. Skupen sprejem bo jutri od 18.30 naprej na Novem trgu.

Novo mesto - Tudi letos so se študentje iz Kopra, Maribora in Ljubljane po zaključnih izpitih v domače mesto odpravili kar peš. Pod okriljem Društva novomeških študentov na tak način že vrsto let v Novem mestu sprejmejo pohodnike: za primorsko odpravo petih pohodnikov po šestih dnevih, za štajersko ekipo štirih in ljubljansko gručico okoli 50 študentov po dveh dneh poti vse skupaj na cilju v domačem mestu čaka sprejem in običajno bučen aplavz someščanov.

Študente jutri na Novem trgu pričakujejo okoli 18.30, ko bo za njih nastopila tudi mestna godba z mažoretami, v pozne ure pa se bo zabava nadaljevala z enim večjim koncertov poletja: letos bodo nastopile skupine Trio Caruso, Vlado Kreslin in Dan D ter na koncu še Rock Partyzani. Srečno pot domov!

M. M.,

vir fotografij: FB Grem domov v Novo mesto