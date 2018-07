Vzrok požara bodo raziskali policisti

6.7.2018 | 18:30

Novo mesto - Ob 6.34 je v naselju Praprot v občini Semič gorela lopa velikosti 10x7 metrov. Požar, ki je ogrožal bližnjo stanovanjsko hišo so pogasili gasilci PGD Semič in Stranska vas. Ogenj je uničil lopo, zgoreli sta dve osebni vozili in kamp prikolica. Ognjeni zublji so poškodovali tudi fasado na stanovanjskem objektu. Vzrok požara bodo raziskali policisti Policijske uprave Novo mesto.

Ob 13.04 so gasilci PGD Trnovec v naselju Trnovec v občini Sevnica oprali cestišče, na katerega je v včerajšnjem neurju nanosilo pesek in zemljino.