Odbojkarski turnir na mivki v Žužemberku

7.7.2018 | 11:10

Na Loki v Žužemberku so že včeraj potekali zanimivi in napeti dvoboji.

Na turnirju nastopajo tudi dekleta.

Žužemberk - Na Loki v Žužemberku se je včeraj začel turnir v odbojki na mivki, na katerem je nastopilo 24 moških in 12 ženskih ekip. Danes bodo igrišča zavzele rekreativne trojke, zvečer pa se bodo na igrišča znova vrnile dvojice, saj prireditelj, to je Športno društvo Loka, pripravlja polfinalne in finalne obračune med dekleti in fanti.

»To je že štiriindvajseto odprto prvenstvo odbojke na mivki v Žužemberku. Na nek način vzdržujemo bogato tradicijo odbojke v Suhi krajini. Igralci in igralke se turnirja radi udeležijo in se vsako leto radi vrnejo. Mogoče bi bilo med dekleti nekoliko več ekip, če ne bi sočasno potekalo tudi državno prvenstvo do osemnajstega leta starosti,« je povedal David Obrstar, predstavnik organizatorjev.

Ti so se znova potrudili, da so poleg turnirja tudi letos pripravili pester zabavni program. Po velikem finalu ženskih in moških ekip tudi letos sledi zabava do jutranjih ur. Obiskovalce bo zabaval Kok Band, jutri pa se turnir nadaljuje s tekmami rekreativnih trojk.

Besedilo in fotografije: R. N.

