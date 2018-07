Praznik zaključili z zahvalo

7.7.2018 | 10:00

Letošnji občinski nagrajenci občine Škocjan z županom Jožetom Kaplerjem (na desni). Na levi slika misijonarja dr. Ignacija Knobleharja.

Škocjan - Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava, ki letos praznuje četrt stoletja delovanja, Škocjanski rogisti ter komorna zasedba Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto sta glasbeno obogatila slavnostno sejo občinskega sveta občine Škocjan, ki so jo sinoči pripravili ob koncu Knobleharjevega 2018.

Metelkov dom je bil poln občinstva, tudi v čast letošnjim štirim občinskim nagrajencem.

Tone Dular, prejemnik občinske nagrade.

Občinsko nagrado je prejel župnik župnij Škocjan in Bučka g. Tone Dular, ki je med Škocjančani od leta 2014. Je predvsem duhovni pastir, a obenem tudi dober gospodar obeh župnij, saj kar naprej obnavlja dediščino, pri delih pa prvi sam vzame v roke orodje. Velik aplavz zbranih je povedal vse.

Občinska priznanja so prejeli prostovoljka in humanitarka ter predana učiteljica Martina Granda iz Dobrave pri Škocjanu; občinski svetnik Matej Krnc iz Zloganja, ki je pobudnik oglarske sekcije TD Škocjan na Dolenjskem ter gonilna sila v vasi za ureditev in napredek Zloganja; ter PGD Zagrad, ki letos že 40. leto uresničuje svoje humano poslanstvo in vedno priskoči ljudem na pomoč v raznih nesrečah.

Prireditev sta vodila Branka Petkovšek in Matej Krmc.

Priznanja je zaslužnim občanom izročil župan Jože Kapler, ki se je v nagovoru sprehodil skozi zadnje leto, od prejšnjega do letošnjega občinskega praznika, ter ga označil za uspešnega. V občini so uresničili mnoge projekte, nekatere so zastavili… Omenil je projekt hidravličnih izboljšav, komunalno ureditev vasi Zloganje in Dolnja Stara vas, potekajo obnova regionalne ceste skozi Dobravo, kjer bodo dobili težko pričakovane pločnike, javno razsvetljavo itd., kmalu se bo podobna investicija pričela tudi na Bučki, vse s sofinanciranjem Direkcije RS za infrastrukturo. Občina je 820 tisoč nepovratnih sredstev gospodarskega ministrstva dobila za nadaljevanje komunalne opremljenosti gospodarske cone GTC Škocjan v Dobruški vasi, kjer dela že potekajo, v teku pa je že tudi razpis za izvajalca del za izgradnjo krožišča, ki pomeni vstop v cono.

Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava

Kapler je med pomembnejšimi projekti omenil še plinifikacijo občine, kar je skupen projekt s šentjernejsko občino, pa širitev stanovanjske soseske v Hrastuljah, sprejem OPN-ja, ki ga načrtujejo za jesen, ureditev trškega jedra Škocjana, kjer nastaja Knobleharjev park, Zeliščarski center JV Slovenije v Zagraškem parku, večnamenski kulturni dom v Škocjanu itd. Ponosen pa je tudi na živahno društveno življenje v občini, ki ljudi povezuje in bogati.

Zbrani, med katerimi niso manjkali tudi gostje iz sosednjih dolenjskih občin, pa dva pomembna rojaka in častna občana - neutrudna borka za pravice izgnancev Ivica Žnidaršič ter beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar - so se po končani prireditvi še radi zamudili in poklepetali ob dobrotah, ki jih je pripravil kuhar škocjanske osnovne šole Janez Turk z ekipo. Umanjkali niso niti škocjanski vinogradniki.

Besedilo in foto: L. Markelj

