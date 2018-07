Poletni večer z mladimi

7.7.2018 | 15:35

Mladi so predstavili življenje in poezijo Mirana Jarca.

Semič - Kulturi center Semič zadnjih nekaj let pripravlja poleti prireditve s skupnim naslovom Poletni večeri pred Kulturnim centrom. Tudi letos je pripravil ali pa še bo več dogodkov. Konec junija je nastopila Godba na pihala Semič, včeraj pa je bil pesniški večer, ki sta ga pripravila Klub belokranjskih študentov in Mladinski center Bit. Mladi so ob spremljavi kitarista Marka Simčiča predstavili življenje in poezijo pesnika, pisatelja, dramatika, publicista in prevajalca Mirana Jarca, ki se je 5. julija 1900 rodil v Črnomlju.

V petek, 13. julija, bo zabavni večer Društva upokojencev Semič s prijatelji. 17. avgusta bo na sporedu kratka komična igra Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, 24. avgusta pa bo nastopila klapa Šufit. Vsi dogodki, ki bodo, če bo slabo vreme, v Kulturnem centru, se bodo začeli ob 20. uri, vstopnine pa ne bo.

