Dve nesreči, trije ponesrečenci

7.7.2018 | 09:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Novomeški ReCO poroča o dveh prometnih nesrečah. Prva se je zgodila sinoči tik pred 19. uro na Ljubljanski cesti v Novem mestu pred priključkom za avtocesto. V trčenju dveh osebnih vozil se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenca oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Dve uri kasneje sta na Metliški cesti v Črnomlju trčili osebno in kombinirano vozilo. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Na kraju so ju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj ter ju odpeljali na nadaljnje zdravljenje. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč pri prenosu in oskrbi poškodovancev, razsvetljevali kraj nesreče in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

V Posavju je dan minil mirno, brežiški ReCO o izrednih dogodkih ne poroča.

M. M.