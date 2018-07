Osumljenec poskusa uboja v Sevnici v priporu

7.7.2018 | 09:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Preiskovalni sodnik je odredil pripor zoper 71-letnika, ki je osumljen, da je v torek v okolici Sevnice huje poškodoval 46-letnico, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so v torek okoli 22.30 namreč posredovali v stanovanjski hiši v okolici Sevnice. Kot so tedaj ugotavljali policisti, naj bi prišlo do spora med 71-letnim moškim in 46-letno žensko, ki občasno prebiva v isti hiši. Moški naj bi žensko po poročanju STA večkrat udaril in jo z nožem zabodel v predel hrbta. Policisti so osumljenca pridržali in napovedali, da ga bodo kazensko ovadili za poskus uboja. Včeraj pa so s policijske uprave Novo mesto sporočili, da mu je preiskovalni sodnik odredil pripor.

M. M.