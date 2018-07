Objem v Krki nekega dne v Novem mestu

7.7.2018 | 18:35

Štukljeva in tekmovalka št. 1075

Izmed udeležencev 14. novomeških likovnih dnevov so se odprtja razstave udeležili Sašo Vrabič, Tanja Špenko in Lojze Adamlje.

Novo mesto - Sinoči so v Jakčevem domu odprli razstavo del, ki so nastala na letošnjih 14. novomeških likovnih dnevih, na katere so prireditelji letos povabili Istvána Bálindo iz Budimpešte, Aleksandro Rakonjac iz Kragujevca, Mojco Smerdu, Tanjo Špenko, Saša Vrabiča in Lojzeta Adamljeta iz Ljubljane ter domačina iz Novega mesta Hama Čavrka.

Čeprav organizator Novomeških likovnih dnevov sodelujočim likovnikom ne predpisuje teme, se ti tudi tokrat niso mogli povsem izogniti povezavi z Novim mestom, ki je letos v tako imenovanem Štukljevem letu, kamor najbolj neposredno prek športne tematike sodi slika Saša Vrabiča Štukljeva in tekmovalka št. 1075, povezava z Novim mestom pa je jasno nakazana tudi v njegovi sliki Objem v Krki in slika Lojzeta Adamljeta Nekega dne v Novem mestu.

Kot veleva tradicija bo po končani razstavi po eno delo vsakega sodelujočega likovnika ostalo v Novem mestu in bo obogatilo stalno zbirko likovnih del Dolenjskega muzeja in bo krasilo prostore ene izmed občinskih stavb v mestu. Zbirka likovnih del Novomeških likovnih dnevov bo tako jeseni štela 109 del 97 ustvarjalcev.

Razstava bo odprta do 22. septembra.

I. V.

