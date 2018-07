Ob jubileju tudi blagoslov obnovljenega doma

8.7.2018 | 09:20

Nekdanji predsednik Gasilske zveze Trebnje Anton Strah je ključe obnovljenega doma predal nekdanjemu predsedniku Prostovoljnega gasilskega društva Volčje Njive Tonetu Kovaču, ta pa jih je predal naprej zdajšnjemu predsedniku društva Janezu Brajerju.

Gasilci so v obnovo doma vložili ogromno lastnega truda, zato so nanj zelo ponosni.

Ob praznovanju jubileja so podelili tudi priznanja.

Volčje Njive - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Volčje Njive je včeraj praznovalo 70-letnico svojega delovanja. Ob jubileju so med drugim pripravili gasilsko parado in namenu predali tudi obnovljen gasilski dom, v katerega so vložili ogromno delovnih ur in bo služil tako gasilcem kot tudi drugim krajanom.

Društvo je bilo ustanovljeno kmalu po drugi svetovni vojni, leta 1948. Po vsej verjetnosti zaradi potreb po požarnih stražah, kajti takrat je bilo večino objektov lesenih. »Med vojnama je vas Glinek dvakrat pogorela. Enkrat leta 1923, drugič leta 1927. Verjetno so potem še bolj stremeli k temu, da bi organizirali gasilsko društvo,« o začetkih društva, ki pokriva območje Volčjih Njiv, Loga, Glinka, Stana in Debenca, pravi predsednik Janez Brajer.

Društvo se je z leti postopoma razvijalo. Od PGD Barje so sprva dobili staro brizgalno, okrog leta 1970 pa, kot pripoveduje Brajer, so dobili prvo motorno brizgalno. »Ker smo manjše društvo, je bil razvoj počasnejši,« dodaja. Pred desetimi leti, ob 60. obletnici ustanovitve, so kupili nov gasilski kombi z visokotlačno črpalko, že takrat pa so stremeli k temu, da bi obnovili gasilski dom.

Zagnano so se lotili projekta, vendar je trajalo kar deset let, da so uresničili željo. Veliko težav so imeli predvsem s pridobivanjem ustreznih dokumentov od države, je na slovesnosti povedal nekdanji dolgoletni predsednik društva Tone Kovač. Ko so vendarle dobili gradbeno dovoljenje, so stari dom podrli, ostale so le zunanje stene, na novo ulili zgornjo ploščo in dom tudi nadzidali, tako da so zgoraj pridobili dvorano za potrebe društva in krajanov. Gasilci so veliko postorili sami. »Veliko smo žrtvovali, ampak je bilo vredno,« je dodal Kovač. Pred dnevi so okoli doma, kjer je bil prej travnik, položili še asfalt. Po besedah zdajšnjega predsednika društva bo dom zagotovo služil mnogim generacijam. »Skupaj nam je uspelo in ponosni smo nanj.«

Slovesnosti se je med drugim udeležil tudi mirnski župan Dušan Skerbiš, ki je gasilcem čestital za novo pridobitev. »Porabili ste veliko časa in prebrodili precej birokratskih ovir. Vesel sem, da je občina Mirna pomagala pri obnovi doma, ki ni namenjen samo gasilskemu delovanju, temveč bo bogatil tudi družabno življenje v obeh vaseh, Glinku in Volčjih Njivah.« Predsednik Gasilske zveze Trebnje Janez Bregant je ob tem dodal, da bo novi dom zagotovo služil k boljšemu in kvalitetnejšemu shranjevanju gasilske opreme, zagotovo pa ga bodo uporabljali tudi za izobraževanja in družabna srečanja.

Društvo ima danes 47 članov, od tega imajo 12 operativnih gasilcev. Veliko pozornosti posvečajo izobraževanju kadra ter da bi v svoje vrste pritegnili še več mladih. »Če ne bo mladih, lahko čez dvajset let vse to zaklenemo,« se zaveda predsednik društva. Trenutno imajo okoli 15 mladincev in opažajo, da imajo mladi interes, da bi postali gasilci, kar jih razveseljuje.

V naslednjih letih imajo v načrtu dokupiti še nekaj opreme za operativne gasilce. Na srečo v zadnjih letih niso posredovali pri gašenju kakšnega večjega požara v domačem kraju in upajo, da bo tako tudi v prihodnje. Z veseljem pa gredo pomagati drugam, če potrebujejo pomoč.

Ob tej priložnosti so podelili tudi več priznanj, odlikovanj in zahval.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija