S sanacijo v kočevskih občinskih gozdovih zamujajo

8.7.2018 | 11:20

Kočevje - Vetrolom decembra lani, ki je naredil največ škode na Kočevskem, je močno poškodoval tudi gozdove občine Kočevje.

Po navedbah Aleša Marolta, direktorja družbe Kočevski les, ki od novembra 2015 gospodari z gozdovi kočevske občine, je Zavod za gozdove Slovenije aprila letos občini Kočevje oz. njeni družbi Kočevski les izdal odločb za sanitarno sečnjo zaradi vetroloma za okoli 15 tisoč m3, samo v času od 7. do 21. junija pa še za dobrih tisoč m lesa. »Zaradi izredno zahtevnih razmer pri odkazilu v gozdu je večji delež navedenih količin samo ocena, kar pomeni, da lahko pričakujemo dejanski izplen lesa tudi do 20 tisoč m3 ali celo več,« pravi.

Družba Kočevski les d.o.o. je do 21. junija, ko je Marolt kočevske občinske svetnike seznanil s potekom sanacijskih del, uspešno izvedla sečnjo in spravilo lesa ter tudi odvoz iz gozda v količini okoli 11.500 m3 gozdno lesnih sortimentov, kar pomeni, kot je povedal, približno 76 odst. sanacijskih del glede na prve izdane odločbe. »Od januarja do konca marca je bila proizvodnja v gozdu praktično ustavljena, maja pa je bilo dobrih 20 deževnih dni, kar pomeni za gozdarstvo zopet velik problem,« je povedal Marolt o razlogih zakaj s sanacijo zamujajo.

Sanacijska dela zato sedaj izvajajo izjemno intenzivno in sicer z dvema skupinama strojne sečnje, ki ju sestavljata gozdarski stroj za sečnjo in zgibni prikoličar ter štirimi klasičnimi skupinami, ki jih sestavljajo gozdarski traktor in sekač. Poleg sanacijskih del pa, kot je povedal, izvajajo tudi redno sečnjo odkazanega drevja z dvema klasičnima skupinama.

V poročilu o izvajanju sanacijskih del je Marolt kot pohvalno ocenil organizacijo izvoza vrhačev podrtih dreves iglavcev in sečnih ostankov iz gozda in mletje le- teh na makadamski cesti. »S takim načinom dela sta se onemogočila razvoj in širjenje podlubnikov. Hkrati so sanirane gozdne površine že pripravljene za naravno pomladitev oz. sadnjo sadik dreves,« je povedal in dodal, da je bilo s strani gozdarskih služb ugotovljeno, da monokulture iglavcev predstavljajo problem v našem okolju, ter da bo zato načrtovanje gojenja gozdov potekalo v smeri oblikovanja mešanih gozdov, predvsem listavcev s posamično primešano smreko, seveda primerno posameznim rastiščnim razmeram.

Lani so sicer, kot je povedal, izvedli vsa načrtovana gojitvena dela v višini 5.695 evrov, kot tudi načrtovane izgradnje in obnove potrebnih vlak v višini 14.961 evrov.

Besedilo in foto: M. L.-S.