Voda zalila skladiščne prostore prodajalne

8.7.2018 | 18:40

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Ob 11.10 je na Obrežju, občina Brežice, zaradi okvare na vodovodni napeljavi, voda zalila skladiščne prostore prodajalne. Posredovali so gasilci PGD Obrežje, ki so izčrpali okoli šest kubičnih metrov vode in iznesli predmete. Obveščene so bile pristojne službe.

Hidravlična tekočina stekla na cestišče

Ob 13.10 so posredovali gasilci PGD Tržišče v kraju Budna vas, občina Sevnica, kjer je na traktorju počila hidravlična cev in je iztekala tekočina na cestišče. Gasilci so izteklo tekočino na površini petih kvadratnih metrov posipali z vpojnimi sredstvi in počistili.

Padec v klet

Ob 13.18 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Ravne pri Zdolah, občina Krško, kjer je oseba padla v klet, globine tri metre in se poškodovala. Gasilci so poškodovano osebo oskrbeli in pomagali reševalcem NMP Brežice pri prenosu osebe v reševalno vozilo.

M. L.-S.