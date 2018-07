Zagoreli akumulatorji v bolnišnici

8.7.2018 | 18:50

Ob 15.35 so v Splošni bolnišnici Novo mesto, Interni oddelek na Kandijski cesti v Novem mestu zagoreli akumulatorji UPS naprave. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar in prezračili prostore. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec Elektra Novo mesto.

Zaradi počene cevi voda poplavila hišo

Ob 10.26 je v naselju Radoviči, občina Metlika, zaradi počene cevi voda zalila bivalne in kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Rosalnice in Metlika so izsesali vodo in skupaj z domačimi počistili prostore.

Razlitje motorne tekočine

Ob 15.30 so bile na Seidlovi cesti v Novem mestu razlite motorne tekočine. Gasilci GRC Novo mesto so madež posuli z vpojnim sredstvom in ga razmastili.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Muzej;

- od 8. do 10. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 12. ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8. do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 9. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORNJA TEŽKA VODA;

- od 11.30 do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 9. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu Suhorepec.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.