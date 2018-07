Trgi v starem mestnem jedru kot oder

9.7.2018 | 11:15

S plesno prestavo so začeli pri rojstni hiši Alojza in Engelberta Gangla.

Metlika - »Ples, glasba, živa beseda in teater bodo predramili metliško mestno jedro. Ne zamudite, obljubljamo pester, drugačen in zanimiv program, ki se bo začel pri Ganglovi hiši in potekal po vseh treh metliških trgih.« S temi besedami so članice Plesnega društva Krokar iz Metlike vabile na sobotno celovečerno brezplačno predstavo z naslovom Urbani gib - zgodba treh trgov.

Tisti, ki je predstavo zamudil, mu je lahko žal. Plesalke so s svojimi gosti pripravile poldrugo uro dolgo predstavo po metliškem starem mestnem jedru. Marsikdo se je šele na tej predstavi prav zavedal, kaj vse ponuja stari del Metlike. Prav to pa so znale zelo dobro izkoristiti plesalke. Združile so zgodovino in umetnost in dokazale, da znajo metliški trgi, ki jim domačini pravijo tudi trgi duhov, saj je sicer na njih komaj še kaj življenja, oživeti. Če jim seveda znajo ljudje vdihniti življenje. In tokrat so številni nastopajoči skupaj z nekaj sto gledalci, ki so hodili za njimi, oživljali trge, ki so bili hkrati oder.

To je bila predstava, ki je Metlika še ni doživela in ki se je ne bi sramovalo tudi katero od večjih in »bolj pomembnih« mest. Predstava, ki jo bo težko ponoviti, a hkrati predstava, po kakršni metliško mestno jedro kar kliče. Priložnosti, ki jih ponuja s svojo zanimivo arhitekturo, je še veliko.

Pa še nekaj je obiskovalcem ponudila prireditev, ki so jo pripravili v okviru metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad: priložnost, da podprejo obnovo rojstne hiše Alojza in Engelberta Gangla na Mestnem trgu. Ljudje so se množično podpisovali. Alojz je prvi slovenski akademski kipar in avtor prvega nacionalnega spomenika. Prihodnjo leto bo minilo 160 let od njegovega rojstva.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

