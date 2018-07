Trčila avto in motor

9.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 17.18 uri je na regionalni cesti na Senovem, občina Krško, prišlo do prometne nesreče med osebnim vozilom in motornim kolesom. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovancev, nevtralizirali razlite motorne tekočine in odstranili motorno kolo z vozišča. Reševalci NMP Krško so lažje poškodovanega motorista in sopotnico oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Gorelo strnišče ...

Ob 21.47 je pri naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Gasilci PGE Krško so požar na površini okoli trideset arov pogasili.

... nato pa še avto

Ob 23.25 je pri naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so požar pogasili. Vozilo je uničeno.

Gasili ob tirih

Ob 13.55 sta v naselju Studenec, občina Ivančna Gorica, ob železniških tirih gorela trava in grmičevje, na skupni površini okoli 40 kvadratnih metrih. Požar so pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS na izvodu Suhorepec.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Muzej;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 9.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORNJA TEŽKA VODA;

- od 11.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Straža izvod Senuše.

M. K.