Za drugi rebalans proračuna veliko razlogov

9.7.2018 | 09:15

Šentjernejski občinski svetniki, za govornico Janez Selak.

Šentjernej - Svetniki so na zadnji občinski seji z devetimi glasovi za sprejeli drugi rebalans proračuna za letošnje leto. Prihodki so zdaj načrtovani v višini 8 milijonov 549 tisoč evrov in so skoraj za 85 tisočakov višji v primerjavi z veljavnim proračunom, odhodkov pa bo dobrih 10 milijonov 528 tisoč evrov, kar je malce manj od veljavnega proračuna.

Andreja Topolovšek

Razlogov za drugi rebalans je več, je dejala finančnica na občini Andreja Topolovšek. Eden od njih je gotovo sprememba odloka o proračunu, katerega sestavni del je sedaj tudi določba, da se posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljic je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 2,1 milijona evrov. Gre za načrtovan odkup koncesije o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda v občini, kar so svetniki nedavno sprejeli, to pa bo naloga javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej.

Več za ceste, za pomoč na domu...

Med pomembnejšimi razlogi za novi rebalans je gotovo načrtovani odkup 3. etaže poslovnih prostorov na Prvomajski cesti 3a v Šentjerneju v višini 78.120 evrov. Gre za del odkupa občinskih prostorov, za kar se bo občina verjetno dogovorila z DUTB. Za poravnavo mora v proračunu imeti zagotovljen denar za odkup. Sredstva za nakup preostalih dveh etaž so načrtovana v načrtu razvojnih programov.

20 tisoč evrov več bo šlo po novem za pomoč družini na domu in sicer na račun zmanjšanja sredstev za programe kulturnega centra ter občinsko nagrado, za katero letos ni bilo predlogov in ne bo podeljena. 15 tisoč evrov več so namenili za delo nadzornega odbora občine in sicer za stroške zunanjih izvedencev Z rebalansom so skoraj 12.200 evrov več namenili tudi za vzdrževanja krajevnih cest in javnih poti, skoraj 5.500 več za urejanje odvodnjavanja ob občinskih cestah in poteh. Na podlagi dogovora z Ministrstvom za infrastrukturo bo šlo dodatnih dobrih 7 tisoč evrov več tudi za sofinanciranje obnove križišča v Maharovcu.

Fitnes park v Šentjerneju bo



Janez Selak

Za 30 tisočakov so zmanjšali sredstva za izgradnjo 2. faze kanalizacijskega sistema - kot je obrazložil Janez Hrovat iz občinske uprave, zaradi prijave projekta na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in sicer preko Razvojnega centra Novo mesto. Odgovor pričakujejo letos, a do realizacije letos še ne bo prišlo. Za dobrih 24 tisoč evrov so zmanjšali tudi sredstva za pridobivanje potrebne dokumentacije za izgradnjo novega mostu v Mršeči vasi. 30 tisoč manj od predvidenih bo šlo še za izdelavo občinskega prostorskega načrta. Nekoliko nižji, za 18,6 odstotkov, bo tudi nakup zemljišč, potrebnih ob določenih investicijah - postavka znaša zdaj skoraj 52 tisoč evrov.

Čeprav občina ni bila uspešna na javnem razpisu za pridobitev državnih nepovratnih sredstev za postavitev fitnes parka na prostem, za kar so načrtovanih 18 tisoč evrov izvzeli iz letošnjega proračuna, pa bo v Šentjerneju očitno le nastal takšen park. Podžupan Janez Selak je namreč predlagal amandma, da se 15 tisoč evrov, namenjenih za nadzorni odbor občine, prerazporedi za program športa in sicer za fitnes park v naravi. Tako bo Športni klub Fight Šentjernej le lahko uresničil svoje dolgoletne načrte, za katere je z dobrodelnimi prireditvami že zbiral denar.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

