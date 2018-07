S harmoniko že tri desetletja grejejo srce

9.7.2018 | 10:15

Prvi trije v kategoriji od 18. do 45 let.

Vesna Zarabec je prejela pokal za najboljšega harmonikarja občine Žužemberk.

Hinje - V Hinjah v občini Žužemberk so tamkajšnji gasilci pripravili že 30. tekmovanje harmonikarjev na frajtonarici. Tokrat je šlo organizatorjem tradicionalnega tekmovanja v soboto na roko tudi vreme. Dvajset prijavljenih tekmovalcev in tekmovalk iz celotne Slovenije se je pomerilo v treh kategorijah.

V kategoriji nad 45 let je zmagal stari znanec tekmovanja Tone Malenšek iz Domžal pred Alojzem Murgljem in Marjanom Šaolom. V kategoriji od 18 let do 45 let je prepričljivo slavil Benjamin Krhin pred Ines Progar in Jurijem Kinkom, prvo mesto v kategoriji od 11 do 18 let pa je osvojila Danjaja Grebenc pred Vesno Zarabec in Gašperjem Štajnarjem.

Poskočne viže ter bolj ali manj izvirne nastope je ocenjevala tričlanska komisija, ki so jo sestavljali Rok Legan, Jaka Janc in Peter Fink. Ob prazniku Občine Žužemberk so organizatorji podelili tudi pokal za najboljšega harmonikarja občine, ki ga je prvič prejela Vesna Zarabec.

Tekmovalci so iz rok predsednika PGD Hinje Damjana Škufce in domačega župana Franca Škufce prejeli spominska priznanja, najboljši trije iz vseh kategorij pa pokale. Gasilci so tekmovanje nadaljevali z gasilsko veselico in končali s tradicionalnim ognjemetom.

Besedilo in fotografije: S. Mirtič

