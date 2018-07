Pšenico želi s srpi kot nekoč

9.7.2018 | 13:25

Zmagovalka med žanjicami Marinka Žakelj iz Žužemberka v akciji.

Tudi moški so se izkazali.

Kitni vrh - Turistično društvo Zagradec in vaščani Kitnega Vrha so včeraj pripravili že 18. tekmovanje v žetvi pšenice s srpom, na katerem so se pomerili žanjice in žanjci iz bližnje in daljne okolice. Društvo, ki stremi za prepoznavnost idilične kmečke pokrajine, razvoj turizma in obuja že skoraj pozabljena kmečka opravila, vodi Slavko Blatnik. Slednji je tudi povezoval tekmovanje, trdnost snopov, čistost rezi in še kaj pa je nadzorovala in ocenjevala komisija pod vodstvom Milene Vrhovec.

Na Blatnikovi njivi pod vasjo Kitni Vrh so se najprej pomerile žanjice. Precej težav jim je povzročalo suho žito, ki se je drobilo pod spretnimi prsti obeh spolov. Med njimi je prvo mesto osvojila Marinka Žakelj iz Žužemberka, drugo domačinka Anica Blatnik in tretje Majda Murn iz Korit.

Da ročno žetev zelo dobro obvladajo tudi moški, pa so dokazali z osvojenim prvim mestom Boštjan Štrus iz Roženberka, Gašper Marinček iz Gabrovke pri Zagradcu, ki je dobil tudi priznanje za najmlajšega žanjca, in Štefan Ozimek iz vasi Replje.

Poleg zahval in praktičnih nagrad najboljšim so na Košakovi domačiji sredi vasi podelili tudi nagrade v izbranih kategorijah. Tako so poleg najmlajšega žanjca podelili naslov najstarejšima, ki je letos pripadel domačinu, 84-letnemu Milanu Trunklju in Anici Blatnik, ki šteje 76 pomladi. Lovorika naj žanjca je letos pripadla Štefanu Ozimeku, naj žanjici Darji Hrovat iz Zagradca, lento najmlajše žanjice pa si je nadela Darja Germ iz Brega pri Zagradcu. Po stari navadi je sledila še veselica.

Besedilo in fotografije: S.Mirtič

Galerija





































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 13m nazaj Oceni Gabrielle Sheehan Google zdaj plačuje 100 do 130 USD na hrv za delo na spletu od doma. Sem se pridružil tej službi pred 2 meseci in sem zaslužil 18749 $ v mojem prvem mesecu od tega dela. Enostavno in enostavno opravljati delo in zaslužek je velik. Zdaj bi morali poskusiti, da bi dobili to delo in začeli zaslužiti denar na spletu, tako da sledite navodilom na tem blogu ... ..Ogledd tukajj .... ➤➤➤ ➤➤➤➤ ➤➤➤ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje