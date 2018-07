Na Čatežu lani za desetino več prihodkov

9.7.2018 | 17:00

Čatež ob Savi - Delničarji družbe Terme Čatež so v petek upravi in nadzornemu svetu izglasovali razrešnico za delo v poslovnem letu 2017. Pet največjih delničarjev je na skupščini imelo skupaj 85 odst. vseh delnic z glasovalno pravico: DZS 46 odst., Kapitalska družba 24, Delo Prodaja 9, Triglav vzajemni skladi 4 in Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada 1,6 odst.

V poslovnem poročilu za leto 2017 je uprava ocenila, da se družba v omenjenem letu lahko pohvali z nekaj izrednimi dosežki. Med te šteje rast dobička iz poslovanja za 15 odst. ob 10-odst. rasti skupnih prihodkov. Čisti dobiček družbe za lansko leto tako znaša 4,74 milijona evrov ali skoraj za četrtino več kot leto prej.

Družba Terme Čatež je lani imela 30 milijonov evrov skupnih prihodkov, skupina Terme Čatež pa 42 milijonov poslovnih prihodkov. Revidirano poročilo o poslovanju družbe si lahko pregledate v priponki.

B. D. G.