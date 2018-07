V nesreči poškodovana motorist in potnica

9.7.2018 | 12:00

Včeraj, nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča na Senovem. Novomeški prometniki so ugotovili, da je nesrečo povzročil 55-letni motorist iz Hrvaške, ki je izsilil prednost 53-letnemu vozniku avtomobila. Motorist je zaviral, izgubil oblast nad motorjem in padel. V nesreči sta se motorist in 47-letna potnica lažje poškodovala.

Pijan in brez vozniške povzročil nesrečo

Črnomaljski policisti so bili v petek okoli 21. ure obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju, v kateri sta bili udeleženi osebno in kombinirano vozilo. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 22-letni voznik avtomobila, ki je v križišču začel prehitevati voznika kombija, ki je zavijal levo. Oba sta se v nesreči lažje poškodovala in so ju odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,37 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in ga ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja.

Brez vozniške pa še »napihali«

Med kontrolo prometa v Raki so policisti v petkovih večernih urah ustavili dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola in nimata veljavnih vozniških dovoljenj. 58-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,48 miligramov alkohola, 56-letnik pa 0,50. Avtomobila so jima zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na cesti med Bičem in Žužemberkom so policisti v noči na nedeljo ustavljali voznika mopeda. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo in zapeljal na gozdno pot, kjer so ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 18-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Neregistriran moped so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Novomeški policisti prijeli tatova



Policisti PP Novo mesto so bili v soboto zvečer obveščeni, da naj bi na Novem trgu dva neznanca ukradla moped. Takoj so odšli na kraj in na podlagi opisa na Loki izsledili oba storilca, ki sta medtem skušala pobegniti. Ugotovili, da sta 19-letni in 20-letni osumljenec pred tem oškodovancu odnesla mobilni telefon in denar, kasneje pa sta na Novem trgu skušala odnesel moped. Ukradene predmete so policisti zasegli in vrnili oškodovancu, osumljenca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Odnesel električne vodnike

Z delovišča v Novem mestu je v noči na petek nekdo odnesel okoli 300 metrov električnih vodnikov in povzročil za okoli 2000 evrov škode.

21 tujcev nezakonito čez mejo

Policisti PP Črnomelj so med petkom ponedeljkom pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju Sinjega vrha, Drežnika, Suhorja pri Vinici, Stare Lipa, Gorenjcev pri Adlešičih, Vrhovcev, Črnomlja in Vinice izsledili in prijeli 21 tujcev - sedem državljanov Pakistana, dva državljana Palestine, po štiri državljane Iraka, Irana in Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 13m nazaj Oceni Gabrielle Sheehan Google zdaj plačuje 100 do 130 USD na hrv za delo na spletu od doma. Sem se pridružil tej službi pred 2 meseci in sem zaslužil 18749 $ v mojem prvem mesecu od tega dela. Enostavno in enostavno opravljati delo in zaslužek je velik. Zdaj bi morali poskusiti, da bi dobili to delo in začeli zaslužiti denar na spletu, tako da sledite navodilom na tem blogu ... ..Ogledd tukaj .... ➤➤➤ ➤➤➤➤ ➤➤➤ www.WebJob8.Com Preglej samo prijavljene komentatorje