Mladi straški veslači evropski prvaki

9.7.2018 | 14:25

Za slovenske veslače je bilo evropsko prvenstvo na Slovaškem zelo uspešno. (Foto: Rafting klub Gimpex Straža)

Straža - Mladinci Rafting kluba Gimpex iz Straže v postavi Matej Sabljak, Nejc Pirc, Luka Palčič in Nejc Henigman so na nedavnem evropskem prvenstvu na Slovaškem osvojili naslov evropskega prvaka. Zelo dobro je med mladinci nastopila tudi druga straška ekipa, ki so jo sestavljali Andraž Pirc, Žiga Šenica, Matija Krštinc in Bor Zupančič, saj so bili v skupnem seštevku tretji. Bronasto medaljo so v skupnem seštevku med mlajšimi člani osvojili tudi Jan Avsenik, Miha Mazovec, Denis Dragovic in Žiga Šenic.

Na prvenstvu, ki se je začelo 4. julija, so bile na sporedu različne discipline. Ekipa, v kateri so veslali Sabljak, Pirc, Palčič in Henigman, so bili prvi v dvobojevanju in spustu, drugi pa v sprintu in slalomu. Druga mladinska ekipa je bila v sprintu in dvobojevanju peta, v slalomu četrta, v spustu pa druga. Mlajši člani so bili v sprintu osmi, v dvobojevanju tretji, v slalomu peti, spust pa so končali na drugem mestu.

Poleg fantov, ki so veslali, sta bila na prvenstvu tudi rezervi Jan Perme in Aljaž Potisek, ki sta pomagala ekipam pri pripravi na tekmo.

R. N.

