Za krajevni praznik pomembna pridobitev za varnost v prometu

9.7.2018 | 15:30

Simbolično so nove pridobitve predali namenu župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik KS Čatež ob Savi Franc Les, predstavnik vasi Cerina in član sveta KS Aleksander Bratanič ter predstavnik občinskega sveta Občine Brežice Martin Preskar. (Foto: Občina Brežice)

Cerina - V sklopu dogodkov ob prazniku KS Četež ob Savi so minuli petek v Cerini namenu predali urejen odsek lokalne ceste in pločnik. Vaščani so veseli pridobitve, saj je bilo križišče pri gradu v Cerini nevarno za vse udeležence v prometu, še posebej za pešce in šolarje, ki so čakali na avtobus, so sporočili iz brežiške občine. Pobuda za ureditev odseka so dali krajani, občina pa je za celovito rešitev namenila 430.000 evrov.

Naložbe je obsegala prenovo ceste z odvodnjavanjem in pločnik v dolžini 300 metrov, nove priključke in križišče, javno razsvetljavo, oporne zidove, nov vodovod, nizko napetostno elektriko in optiko, zgrajeni sta bili tudi dve avtobusni postajališči, ki bosta v kratkem tudi opremljeni. Poseben gradbeni izziv je predstavljajo spuščanje oz. nižanje ceste za 2 metra, da bi lahko ustrezno speljali priključek ceste za vas Dobeno in s tem zagotovili prometno varnost ter prilagodili vse ostale infrastrukture spustu ceste, so navedli v sporočilu za javnost.

Projektno dokumentacijo je pripravilo podjetje Trasa, izvajalec del je bilo podjetje KOP Brežice, strokovni nadzor pa je izvajalo podjetje Inštitut za ceste.

M. Ž., Foto: Občina Brežice

