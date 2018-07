Pogrešanega s čolnom zaman iskali po Kolpi

9.7.2018 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 9.46 so pri naselju Preloka v občini Črnomelj gasilci PGD Črnomelj po rečni strugi reke Kolpe s čolnom iskali pogrešano osebo. Niso je našli. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorelo v kuhinji stanovanjske hiše

Danes ob 12.18 je na Partizanski cesti na Senovem v občini Krško gorelo v kuhinji stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so začetni požar, ki so ga že omejili domačini, pogasili, prostore prezračili in jih pregledali s termovizijsko kamero. Poškodovanih v požaru ni bilo.

L. M.