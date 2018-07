Razglasili najboljše harmonikarje

9.7.2018 | 19:25

Obiskovalci so lahko slišali različne zvrsti glasbe in tipe harmonik. Nekateri so zaigrali tudi na ustno harmoniko.

Nagrade so podelili v različnih kategorijah.

Najboljši so se včeraj predstavili na koncertu.

Martin Težak

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah so se včeraj zaključile Harmonikarske igre, na katerih se je za nagrade najboljših potegovalo okoli 70 harmonikarjev iz devetih držav. Strokovna komisija je odločila, da je naziv otroški šampion harmonike osvojila Klara Stopar iz Podgrada, Hrvat Leonardo Rojnić je mladinski šampion harmonike, David Starašinič iz Krasinca senior šampion harmonike, Radovan Ivanovič iz Bosne in Hercegovine mladinski šampion harmonike, Srb Milan Lazić je prejel specialno nagrado za klasično in resno glasbo, njegov rojak Aleksander Popović pa je postal senior šampion harmonike.

Harmonikarske gre so bile ustvarjene z namenom narediti globalno prvenstvo za vse vrste harmonike, je pred dnevi na novinarski konferenci dejal Martin Težak, ustanovitelj in direktor novomeškega zavoda AO, ki organizira prvenstvo. Zamisel o globalnem bienalnem festivalu so precej zanesenjaško začeli uresničevati pred tremi leti. Že v začetku so začrtali svojevrsten koncept, ki ima edinstven sistem ocenjevanja, kvalifikacij in nagrajevanja. V kvalifikacijah, ki so potekale v različnih državah, je nastopilo okrog 500 harmonikarjev iz več kot tridesetih držav, strokovna žirija pa je minuli vikend izbrala najboljše.

Nastopili so izjemni mladi harmonikarji solisti in harmonikarske skupine. Predstavili so se v treh glasbenih zvrsteh, z etno-folk glasbo, s klasično oziroma resno in džez in pop glasbo. Cilj festivala je njegova mednarodna uveljavitev. Želijo si, da bi zaključek, ki je na vsake dve leti, gostila druga država. Za organizacijo zaključka prihodnjih Harmonikarskih iger leta 2020 se že zanimata Rusija in Kanada.

Soorganizator letošnjih Harmonikarskih iger je občina Dolenjske Toplice, kjer so omenjeno prireditev poskusno in v manjšem obsegu prvič pripravili pred dvema letoma.

Besedilo in fotografije: R. N.

