Začeli obnavljati most

10.7.2018 | 09:00

Obnovo mostu na cesti Bučerca – Ponikve – Anže v naselju Anže bo predvidoma trajala do konca avgusta.

Krško, Anže - Konec junija oz. v začetku julija so začeli z obnovo mostu na cesti Bučerca – Ponikve – Anže v naselju Anže, ki bo predvidoma trajala do konca avgusta, so sporočili iz občine Krško.

Hkrati z obnovo že precej dotrajanega mostu bo Občina Krško uredila tudi strugo potoka Brestanica približno 20 metrov gor- in dolvodno. Skupna vrednost naložbe znaša 76.000 evrov, v času del pa bo na tem odseku popolna zapora, obvoz je urejene skozi Krško oziroma Zdole, so še dodali.

M. Ž.