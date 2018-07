Nesreča s krožno žago

10.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.43 uri si je v naselju Šmarčna, občina Sevnica, pri delu s krožno žago občan poškodoval dlan. Reševalci NMP Sevnica so občana na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Celje.

Zapeljal v potok

Ob 19.29 je v kraju Čanje, občina Sevnica, voznik kombiniranega vozila zapeljal v čanjski potok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, preprečili z vpojnimi črevesi iztek nevarnih snovi v potok, izvlekli vozilo iz potoka in ga postavili na cestišče in odklopili akumulator na vozilu. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 19.54 so posredovali gasilci PGE Krško v naselju Sremič, občina Krško, kjer so odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Podtalnica zalila klet

Ob 18.05 je v naselju Veliko Mlačevo, občina Grosuplje, visoka podtalnica zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Grosuplje so iz kleti prečrpali in posesali približno devet kubičnih metrov vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.15 do 8.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOLENJSKE TOPLICE;

- od 8.45 do 9.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 3;

- od 10.45 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 2;

- od 12.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS.

- od 13.15 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOŠKA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE PRI MIRNI PEČI;

- od 8.30 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS;

- od 9.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI VRH;

- od 10.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS;

- od 11.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PODBORŠT;

- od 12.30 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP SELA HOM izvod KAMNJE med 8.15 in 14.00.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9.00 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER na izvodu Romi.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Kašča.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.