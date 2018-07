Šentjernejski dan na Gorenjskem

10.7.2018 | 10:05

Šentjernejčani so bili tudi v Komendi uspešni.

Komenda - Preteklo nedeljo je Konjeniški klub Komenda organiziral že drugi letošnji dirkalni dan z osmimi razburljivimi točkami, ki so jih popestrile še dirke ponijev in dvovpreg. Dan je bil več, kot uspešen za tekmovalce Kluba za konjski šport Šentjernej, ki ga je tokrat zastopalo 14 konj kasačev, sporoča Lana Zrinjanin.

Že v prvi točki sporeda za 3 do 6-letne slovenske kasače z zaslužkom do 600 evrov je dober dan za Šentjernejčane napovedala Anja Medle, ki se je s svojim varovancem Rigillom uvrstila na 2. mesto in tako potrdila dobro formo pred prihajajočimi kvalifikacijami za derbi. Dirko sta končala s kilometrskim časom 1.23,3 na progi 1840 metrov.

V drugi točki sporeda za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 3.500 evrov je v dirki štart-cilj zmago za šentjernejski klub osvojila Giselle na vajetih Lane Zrinjanin s kilometrskim časom 1.19,7 na progi 1840 metrov. Tretje in četrto mesto sta zasedla še dva šentjernejska konja, Los Angeles iz hleva Judeževih, in Concord Jet Anje Medle, tokrat na vajetih Igorja Novaka.

V tretji točki, krožni dirki za 3-letne slovenske kasače, je slavil Magic Look na vajetih Janka Sagaja iz KK Ljutomer. Četrto mesto sta zasedla Marko Gorenc in Sky iz hleva Rumpretovih.

V četrti dirki za 3 do 14-letne EU kasače do 5.500 evrov je zmagovalni niz Šentjernejčanov nadaljevala Gulianne v lasti Stanislava Laha s svojim stalnim voznikom Tomažem Novakom. Konkurenco sta pokorila v dirki štart-cilj, s časom 1.19,6 na progi 1840 metrov.

V peti točki za EU kasače do 10.000 evrov ni bilo šentjernejskih predstavnikov. Zmago je slavil Norwey na vajetih Mirka Susmana iz KD Krim.

V šesti točki sporeda, dirki za EU kasače do 1.500 evrov, sta oba šentjernejska predstavnika zasedla nagrajena mesta. Do tretjega mesta sta prišla Janez Košak in Anush A ter do četrtega Vesna Šuštaršič in Vanilia RG, ki pridno nabira dobre uvrstitve. Zmagala je Saška na vajetih Boštjana Plečka iz KD Sl.Gorice Lenart.

V sedmi točki sporeda, dirki francoskih kobil, se po treh ponovljenih štartih ni najbolje znašla letošnja serijska zmagovalka iz hleva Judež, Carlina Beco. Po slabšem štartu dirke je sicer hitro topila prednost nasprotnikov vendar je za kaj več od končnega četrtega mesta zmanjkalo časa. Zmagala sta Breve des Baux in Jože Sagaj ml. iz KK Ljutomer.

V zadnji točki kasaškega sporeda, odprti dirki, je močno konkurenco presenetila Rucoea Spritz na vajetih svojega lastnika Andreja Simončiča in tako osvojila še tretjo zmago za Šentjernej s časom 1.18,6 na progi 1840 metrov.

Kasaška sezona se nadaljuje že naslednjo nedeljo, 15. julija, na hipodromu v Stožicah, a tokrat, kot matineja – z začetkom ob 11. uri. Tako boste vsi ljubitelji dirk in nogometa lahko uživali tudi v finalu svetovnega prvenstva v Rusiji.

L. M., foto: KK Šentjernej

