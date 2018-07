Tekaška steza na Loki bo dobila tartan

10.7.2018 | 16:00

V športnem parku Loka bo tekaška steza predvidoma obnovljena do konca leta. (Foto: M. Ž., arhid DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je bila uspešna na javnem razpisu za obnovo športnih objektov in tekališč pri Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport. Pridobili bodo denar za obnovitev tekaške steze v športnem parku Loka, ki bo predvidoma do konca leta dobila tartansko prevleko, so sporočili iz novomeške občine.

Skupna vrednost naložbe bo dobrih 100.000 evrov z DDV, v sklopu prenove steze pa bodo uredili tudi igrišče za odbojko na mivki. Na občini tako nadaljujejo prenovo športnih vadbenih površin, Loka bo sicer bogatejša tudi za brv čez reko Krko, za katero idejno rešitev na mestni občini načrtujejo jeseni, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

